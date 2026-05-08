GROSSETO – Vincono sia gli under 18 che gli under 15 del Big Mat Bsc Grosseto. I primi, guidati dal manager Daniele Secciani, si sono imposti mercoledì 6 maggio, allo stadio Simone Scarpelli, per 12-2 sulla Fiorentina Red, chiudendo il match al quinto inning per manifesta. “Dopo una timida partenza – commenta il manager Secciani -, siamo riusciti a vincere la gara grazie alle buone prestazioni sul monte di lancio di Bracci e Maione e di tutto il line up in battuta”.

Ottima vittoria anche per gli Under 15 biancorossi. I ragazzi di Lino Luciani, sabato 2 maggio, hanno battuto per 23-1 il Montecatini di Siena. “La partita è cominciata subito bene – dichiara il manager Lino Luciani -, facendo già cinque punti nel primo inning. Poi siamo stati bravi a mantenere alta la concentrazione e continuare a macinare punti. Segnalo, inoltre, il fuoricampo interno di Gianmaria Fontana”.

Si chiude dunque una settimana estremamente positiva per il settore giovanile del Big Mat Bsc Grosseto di baseball, con due vittorie importanti che dimostrano l’ottimo lavoro svolto in allenamento dai ragazzi insieme allo staff tecnico.