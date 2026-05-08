GROSSETO – Emergenze sociali, come l’invecchiamento della popolazione e il disagio giovanile, richiedono maggiori investimenti. Ne è convinta la Cisl Federazioni Pensionati di Grosseto, che chiede un confronto con i Comuni del territorio, il Coeso e l’Azienda Usl Toscana sud est per parlare delle condizioni di vita complessive della cittadinanza, in particolare dei più fragili come gli anziani, i giovani e i non autosufficienti.

“Servono nuovi investimenti – spiega Massimo Sbrilli, segretario generale della Cisl Fnp di Grosseto – per far fronte alle attuali emergenze sociali, che riguardano la popolazione più anziana e i giovani e che ricadono, chiaramente, su tutto il tessuto sociale. La scarsità di risorse non consente lo sviluppo e l’attuazione di politiche che si facciano carico delle urgenze e delle carenze strutturali e rischia, quindi, di mortificare e rendere vano il confronto anche a livello locale tra il sindacato e i vari soggetti pubblici”.

Sono di questi giorni i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate sui redditi dichiarati nel 2025, dai quali emerge ancora una volta il dato storico sull’evasione fiscale tra i 72 e 100 miliardi, tra i più alti in Europa. “Ancora una volta – aggiunge Cesare Nigrelli, referente della Fnp per la contrattazioni socio-sanitaria – i lavoratori dipendenti e pensionati si fanno carico dell’84,6% del reddito complessivo dichiarato e solo il 4% dei contribuenti dichiara redditi pari o superiore a 70.000 euro annui. Emerge anche, dall’analisi della Fondazione Gimbe, il gap tra fabbisogno stimato e risorse disponibili, che al momento arriverebbe all’astronomica cifra di 30,6 miliardi nel 2027-2029. La strategia richiede un approccio strutturale che leghi la lotta all’evasione al finanziamento diretto della sanità pubblica e delle politiche sociali”.

“Sono necessari dunque – conclude Sbrilli – accordi a livello territoriale con Comuni e Regioni per una fiscalità locale equa, dove il recupero dell’evasione, come i tributi comunali non versati, venga vincolato ad atti sociosanitari. In sintesi, occorre spostare la narrazione dalla mancanza di fondi alla scelta politica di recuperare risorse, dove queste sono nascoste (evasione) o sprecate (sussidi al privato, cattiva organizzazione) investendole direttamente nella dignità lavorativa e nella salute pubblica”.