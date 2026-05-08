SCARLINO – Per il polo industriale di Scarlino sembra, finalmente, aprirsi una nuova stagione. “In questi ultimi mesi – commenta Gian Luca Fè della segreteria di Femca Cisl Toscana – pur in un contesto internazionale e di mercato caratterizzato da forte incertezza e instabilità, per i lavoratori dell’area sembrano profilarsi prospettive migliori rispetto al passato. Questo, senza dubbio, è dovuto all’impegno di tutti i soggetti istituzionali e privati, ma soprattutto alla solidità del gruppo Solmar che, procedendo all’acquisto dell’ex Venator, ora SolTiox, ha garantito una possibilità di futuro ai lavoratori del settore”.

Proprio in questo contesto assume, per Femca Cisl, ancora più importanza il risultato raggiunto nelle elezioni delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) del gruppo Solmar: “Nell’ultima elezione, che si è tenuta all’inizio della settimana – spiega Fè – la Femca Cisl ha ottenuto la maggioranza dei voti, andando così a ricoprire due dei quattro posti previsti nella Rsu, che quindi sono così distribuiti: due alla Cisl, uno all’Ugl e uno alla Uil“.

Per la Cisl sono Alessio Giodoni e Luca Depieri i delegati eletti dai lavoratori e a loro spetterà il compito di portare avanti il dialogo con l’azienda, rappresentando le istanze dei colleghi.

“In questa stagione ancora profondamente incerta – commenta Fè – assumono ancora più importanza le relazioni sindacali e la capacità di mantenere un dialogo costruttivo tra lavoratori e azienda. Il risultato raggiunto ci fa ben sperare, ma è solo un punto di partenza perché non dobbiamo ignorare il fatto che, a questa elezione, hanno partecipato 87 lavoratori su 125 aventi diritto: una partecipazione importante, ma che può crescere. Ci tengo quindi a ribadire come sia fondamentale contribuire alla vita sindacale soprattutto in un’ottica di sviluppo futuro.

Il gruppo Solmar si è dimostrato solido e realmente interessato a garantire un futuro al polo chimico di Scarlino, come ha dimostrato con l’acquisto dell’attuale SolTiox. Adesso, per consolidare questo ruolo, servono relazioni industriali forti e relazioni sindacali credibili, che possano far fronte alle difficoltà del contesto internazionale, che si ripercuotono sul mercato, e garantire stabilità occupazionale ai lavoratori del gruppo e a quelli del comparto”.

“Siamo convinti – dice Fè – che possiamo migliorare e siamo consapevoli del ruolo fondamentale dei lavoratori e dei loro rappresentanti. A Giodoni e Depieri, quindi, auguro buon lavoro”.