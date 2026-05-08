Foto di repertorio

GAVORRANO – Nuovo intervento delle forze dell’ordine nei boschi delle colline maremmane per contrastare il fenomeno dello spaccio nei territori rurali.

(Foto d’archivio)

Nella giornata di ieri, 7 maggio, i carabinieri della Compagnia locale, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori “Puglia”, hanno individuato e smantellato un piccolo bivacco nascosto nella zona boschiva di Giuncarico, nel comune di Gavorrano.

L’operazione è scattata nell’ambito dei controlli straordinari predisposti nelle aree ritenute sensibili per la presenza di basi logistiche utilizzate da pusher attivi nei boschi. All’arrivo dei militari, però, le persone che occupavano il bivacco erano già riuscite ad allontanarsi.

Durante le verifiche i carabinieri hanno trovato una struttura di fortuna utilizzata come punto di appoggio: all’interno dell’area erano presenti una tenda, sedie, viveri e alcune batterie per auto, materiale ritenuto compatibile con una permanenza prolungata nel bosco. I militari hanno inoltre rilevato evidenti segni di una presenza recente di persone.

Non sono invece stati rinvenuti stupefacenti, denaro contante né armi.