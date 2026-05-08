ORBETELLO – “Il rendiconto 2025 racconta una verità molto diversa dalla propaganda dell’amministrazione: non siamo davanti a un Comune che programma e realizza, ma a una gestione che annuncia, rinvia e poi prova a coprire tutto dietro il dato dell’avanzo”. A dirlo è Chiara Serracchiani, consigliera del gruppo Alternativa Orbetello in Consiglio comunale.

“Gran parte delle risorse è accantonata, vincolata o assorbita da crediti difficili da riscuotere – prosegue -. Dietro i numeri rassicuranti ci sono residui enormi, riscossioni fragili e una montagna di crediti che il Comune continua a portarsi dietro. Anche quest’anno sono stati eliminati dal conto del bilancio quasi un milione di euro che si aggiunge ai crediti già stralciati, arrivati complessivamente a oltre 7,2 milioni di euro negli ultimi due anni. È la conferma di una riscossione debole e di entrate che per anni sono rimaste più sulla carta che nella realtà, di bilanci di previsione che reggono solo formalmente ma che non possono di fatto tradursi in interventi reali”.

“Basta confrontare le promesse fatte nel bilancio di previsione 2025 sul piano delle alienazioni: avevano previsto alienazioni per quasi 1,7 milioni di euro su cui avevano basato interventi importanti previsti nel piano delle opere pubbliche, ma a rendiconto ne risultano accertati appena 78 mila euro. Avevano costruito una parte della programmazione su entrate che non si sono realizzate. E quando mancano quelle entrate, saltano anche opere, manutenzioni e investimenti – continua Alternativa Orbetello -. Lo stesso vale per opere pubbliche annunciate e non partite o solo parzialmente avviate, come il collettore della Giannella, la pista ciclopedonale, gli interventi su spazi pubblici, infrastrutture e manutenzioni. Il rendiconto certifica una distanza evidente tra ciò che era stato promesso nel bilancio di previsione e ciò che è stato realmente fatto“.

“Questa amministrazione nei fatti continua a dimostrare mancanza di programmazione – conclude la consigliera di opposizione -. Si approvano bilanci di previsione che a pochi mesi di distanza vengono stravolti con enormi variazioni di bilancio, e non è un fatto isolato o contingente, ormai da anni è la prassi. Le alienazioni non si realizzano, la riscossione produce residui, le opere slittano e i soldi restano fermi. Ora, con l’avvicinarsi del 2027, partirà la stagione degli annunci elettorali: parleranno ancora di opere, progetti e interventi che non hanno fatto in quasi dieci anni di amministrazione. Ma Orbetello non ha bisogno di spot elettorali, interventi raffazzonati, né di promesse riciclate: ha bisogno di programmazione vera, tempi rispettati, investimenti seri, servizi efficienti, manutenzioni costanti e risposte concrete per i cittadini”.