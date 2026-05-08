FOLLONICA – L’intervento, dal valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, rappresenta un passaggio strategico nella pianificazione ambientale e urbanistica della città. Il progetto, redatto dal gestore Sei Toscana, è stato candidato direttamente da Ato Toscana Sud nell’ambito del bando finanziato con fondi europei Fesr della Regione Toscana. Grazie a questo percorso, il progetto ha ottenuto un finanziamento pari all’80% del costo complessivo, confermando la validità tecnica dell’intervento e il suo valore per il territorio.

Il nuovo centro sarà progettato secondo i più moderni standard di efficienza, con l’obiettivo di semplificare il conferimento dei rifiuti per i cittadini, aumentare le percentuali di raccolta differenziata e garantire una gestione dei costi in linea con le disposizioni nazionali di Arera.

Il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, sottolinea l’importanza strategica dell’opera: “Il finanziamento di questo progetto esecutivo segna l’inizio di una nuova fase per la nostra città. Parliamo di un investimento di grandi dimensioni, reso possibile grazie al lavoro condiviso con Ato Toscana Sud e al ricorso ai fondi europei. Questo Centro di raccolta non è soltanto un’infrastruttura ambientale moderna ed efficiente, ma rappresenta anche il primo passo concreto verso la futura realizzazione della Cittadella del Carnevale. Lo spostamento della piattaforma ecologica nell’area industriale, infatti, consentirà di liberare un’area strategica della città interessata dal progetto di rigenerazione urbana collegato al partenariato pubblico-privato. Stiamo costruendo una Follonica più ordinata e capace di programmare il proprio futuro con visione”.

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Danilo Baietti, evidenzia il valore politico e amministrativo del risultato ottenuto: “Questo finanziamento rappresenta un risultato straordinario per Follonica e premia un lavoro tecnico e istituzionale portato avanti con grande determinazione. Ottenere quasi un milione di euro di fondi europei significa aver presentato un progetto credibile, competitivo e soprattutto utile per il nostro territorio. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al direttore di Ato Toscana Sud, Enzo Tacconi, per la collaborazione e la qualità del lavoro svolto insieme agli uffici e a Sei Toscana. Con questo intervento non realizziamo soltanto una nuova isola ecologica: stiamo cambiando il modo in cui Follonica affronta il tema della sostenibilità urbana. Più servizi, più efficienza, più decoro e maggiore capacità di intercettare risorse esterne. Questo investimento avrà effetti positivi per molti anni e rappresenta una delle operazioni ambientali e urbanistiche più importanti degli ultimi tempi per la nostra città”.