GROSSETO – Vittoria netta e carica di significato il 3-1 con cui le Under 16 Luca Consani Pallavolo Grosseto si impongono sul Vbc Calci, regalandosi il settimo posto generale. Un successo che pone fine alla fase regionale del campionato ed è anche il simbolo perfetto di un’annata vissuta sempre al massimo tra crescita, sacrificio e spirito di squadra. Un percorso entusiasmante, costruito passo dopo passo, che ha visto le bancorosse protagoniste sin dall’inizio. Prima il dominio nel girone, poi la conquista del titolo territoriale del Basso Tirreno, fino all’ingresso tra le migliori otto squadre della Toscana. Un traguardo prestigioso, raggiunto lottando con determinazione contro avversarie di alto livello, senza mai perdere identità e compattezza (foto d’archivio L. Sansone).

L’ultima gara di domenica scorsa contro il sestetto pisano ha racchiuso tutto questo: una sfida combattuta, a tratti sofferta, ma affrontata con maturità e risolta con quella lucidità che solo i gruppi veri sanno trovare nei momenti decisivi. Un collettivo di 13 atlete, tutte protagoniste, sempre pronte a dare il proprio contributo in ogni ruolo e situazione.

A raccontare meglio di chiunque altro l’essenza di questa stagione è coach Federica Brizzi, che a fine partita ha condiviso parole dense di orgoglio e riconoscenza: “Direi che non potevo chiedere di più a questo gruppo. È stato un percorso che ci ha davvero soddisfatto. L’ultima gara è stata lo specchio perfetto della stagione: sofferta ma vincente. Ho avuto a disposizione 13 titolari tutte pronte a entrare in qualsiasi ruolo e momento, sempre presenti, educate, pronte a dare tutto. Da ricordare anche la vittoria del torneo di Offida, che ha dimostrato a tutti che non sempre essere le più alte o le più forti, o appartenere a club di A1, basta: spesso il lavoro, la determinazione, l’umiltà e il gioco di squadra possono regalare risultati incredibili”.

Brizzi non nega meriti alla società grossetana: “Ha sempre risposto presente a ogni mia richiesta. È una caratteristica che poche realtà possono vantare. Grazie al nostro preparatore Massimo Nanni, che ha trasformato queste giovani atlete rendendole più consapevoli, insegnando silenziosamente i valori dello sport e l’importanza del sacrificio. Grazie alla parte umana della Pallavolo Grosseto, vera forza trainante: ai messaggi del presidente prima delle finali, agli abbracci di fine gara, alla disponibilità costante di chi lavora dietro le quinte. Grazie alla nostra dirigente Franci, che ha reso tutto più semplice e bello con la sua ironia e gentilezza. Un grazie speciale anche al gruppo dei genitori, sempre presenti e capaci di sostenere non solo le proprie figlie ma anche nei momenti più difficili. Infine grazie alle mie ragazze: se l’idea di entrare in palestra mi fa nascere un sorriso spontaneo, è solo merito loro, della stima e dell’affetto che ognuna mi ha dimostrato. Questa Under 16 lascia il segno non solo per i risultati ottenuti, ma per il modo in cui li ha costruiti: con umiltà, dedizione e una straordinaria cultura del lavoro. Un gruppo che ha saputo dimostrare come il vero valore non sia soltanto nel talento individuale, ma nella forza del collettivo. La stagione si chiude, ma ciò che resta è un patrimonio importante: esperienze, insegnamenti e un’identità forte su cui costruire il futuro. E se questo è stato il percorso, le premesse per ciò che verrà non possono che essere entusiasmanti”.

La Pallavolo Grosseto ha ricambiato i ringraziamenti a coach Federica Brizzi per la passione, dedizione e professionalità con cui ha saputo gestire e guidare la squadra, oltre al main Sponsor Luca Consani Ditta edile di Grosseto che li ha supportati in questa lunga avventura.