FOLLONICA – L’Amministrazione comunale di Follonica ha pubblicato all’Albo Pretorio un avviso pubblico per l’esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali.

Sono 18 gli operatori che verranno ammessi per la stagione estiva 2026.

Gli interessati, titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che intendano esercitare la loro attività nelle aree appartenenti al demanio marittimo, devono presentare richiesta in bollo (16 euro) dal 7 al 18 maggio.

Le domande possono essere presentate tramite Pec all’indirizzo [email protected] o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune (orario ufficio). Sulla base delle domande pervenute, l’Ufficio Suap redigerà la graduatoria dei richiedenti in possesso dei previsti requisiti, con l’indicazione dei prodotti (settore alimentare/non alimentare) che intendono vendere.

Sulla base dell’elenco predisposto, l’Ufficio demanio del Comune rilascerà il nulla osta ad operare sulle aree demaniali marittime fino ad un massimo di 18 operatori.

Il modello di domanda, le modalità di presentazione, il testo integrale del bando con requisiti sono scaricabili al seguente link https://follonica.halleyweb.it/c053009/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=29440. Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio Suap – Commercio territoriale (0566/59374 – 59270) e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Urp (0566/59256) presso cui è disponibile anche il modello di domanda.