CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il premio speciale Itca (Italian concrete technology awards) “alla carriera” nella categoria “Produttore – distributore di materiali e additivi” è stato assegnato all’imprenditrice maremmana Lucia Pasquini di Chimica Edile, azienda multinazionale con sede a Castiglione della Pescaia, stabilimenti in Brasile e Argentina e una filiale anche negli Stati Uniti.

Il riconoscimento è stato consegnato a Piacenza Expo nel corso delle Giornate italiane del calcestruzzo 2026, la fiera biennale di riferimento nazionale per il comparto, dove Chimica Edile si è aggiudicata anche il premio nella categoria “Innovazione di prodotto” con l’additivo Dry D1Ng.

«Lucia Pasquini – è la motivazione del premio – rappresenta un esempio straordinario di dedizione, visione e continuità in un settore che ha dato il nome alla sua azienda, fondata nel 1981: la Chimica Edile di Castiglione della Pescaia. Nel corso degli anni, Lucia Pasquini ha dimostrato elevate capacità tecniche e organizzative, unite a una spiccata attitudine a quell’innovazione puntuale e parallela alle trasformazioni del mercato e delle tecnologie che hanno portato Chimica Edile al miglioramento continuo dei processi, alla valorizzazione della qualità e alla diffusione di una cultura aziendale solida e orientata al futuro, anche nella formazione delle nuove generazioni professionali».

«Sapevo che un nostro additivo era candidato tra i migliori prodotti innovativi – dichiara Lucia Pasquini – ma non mi aspettavo certo un premio personale alla carriera. È stata davvero una bella sorpresa e una grande soddisfazione, soprattutto perché l’iniziativa è partita dall’azienda ed è stata accolta dagli organizzatori. Ringrazio tutto lo staff dell’azienda: il lavoro di squadra è fondamentale, da soli non si può fare nulla.

Un ringraziamento speciale va a Rossella, la nostra office assistant, per la sua intuizione e per aver proposto la nostra candidatura nell’ambito del Gic. Non finirò mai di ringraziare Rossano Vannetti, fondatore di Chimica Edile, e Riccardo Vannetti, amministratore delegato, per le opportunità che ci sono state offerte nel corso di questi anni. Questo premio alla carriera arriva dopo 45 anni di Chimica Edile ma non è un traguardo: sono in azienda fin dalla sua fondazione nel 1981 e continuo a lavorare ogni giorno con passione».

«Da tutti noi di Confindustria Toscana Sud – dichiara Andrea Fratoni, presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud – congratulazioni a Lucia Pasquini per questo premio alla carriera. Un riconoscimento più che meritato per essere stata protagonista del percorso di crescita di un’azienda come Chimica Edile che, pur mantenendo da sempre solide radici nel nostro territorio, è stata capace di conquistare un ruolo di primo piano sui mercati internazionali, confermandosi anno dopo anno un punto di riferimento del settore e puntando costantemente sull’innovazione e sulla sostenibilità ambientale».