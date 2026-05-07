MASSA MARITTIMA – È già operativo il nuovo ecografo per l’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale di Massa Marittima. Lo strumento sostituisce quello precedentemente in uso.

«La consulenza cardiologica – ha spiegato il responsabile della Uosd Cardiologia delle Colline Mettallifere, Nicola D’Aprile – è un pacchetto completo: consiste di una visita, un ecocardiogramma ed un elettrocardiogramma. Con questo nuovo strumento miglioriamo l’accuratezza diagnostica e potremmo incrementare le prestazione ambulatoriali, che attualmente sono circa 8mila all’anno».

«Si semplifica il percorso per il paziente – ha dichiarato il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro -. Si diminuisce il ricorso agli spostamenti degli utenti e quindi migliora la capacità di risposta dell’ospedale. Ringrazio il personale sanitario per il lavoro svolto quotidianamente al servizio della comunità locale».

Alla presentazione avvenuta questo giovedì 7 maggio all’ospedale Sant’Andrea sono intervenuti, insieme al personale sanitario, anche i rappresentanti istituzionali di Massa Marittima, di Follonica e Monterotondo Marittimo, con i sindaci Irene Marconi, Matteo Buoncristiani e Giacomo Termine e per il Comune di Montieri il vice sindaco Massimo Biagini.