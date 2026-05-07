GROSSETO – Sarà Andrea Renzetti, studente della classe 4ª C del Liceo scientifico ordinario del polo “Pietro Aldi”, a rappresentare la città di Grosseto alle finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica 2026.

Il giovane talento grossetano ha conquistato la qualificazione alla fase finale della prestigiosa competizione nazionale, in programma a Cesenatico dal 7 al 10 maggio 2026, dopo aver superato con successo le selezioni previste dal concorso.

Un percorso iniziato a novembre

L’accesso alla finale è arrivato al termine di due prove selettive. La prima, la fase d’istituto, si è svolta il 27 novembre, mentre la seconda, quella distrettuale provinciale, si è tenuta l’11 febbraio e ha coinvolto i migliori studenti del territorio.

Grazie agli ottimi risultati ottenuti nelle varie prove, Andrea Renzetti è riuscito a entrare nel ristretto gruppo di studenti che si confronteranno con i finalisti provenienti da tutta Italia.

Soddisfazione per il Polo Pietro Aldi

Grande soddisfazione all’interno del Polo Aldi, che vede così confermata la qualità della preparazione scientifica offerta ai propri studenti.

In questi giorni Andrea è impegnato nelle prove conclusive della competizione organizzata dall’Unione Matematica Italiana, uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale per gli studenti appassionati di matematica e discipline scientifiche.

La partecipazione alle finali rappresenta un importante riconoscimento sia per lo studente sia per l’istituto scolastico grossetano, da anni attivo nella valorizzazione delle eccellenze scolastiche.