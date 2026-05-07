MASSA MARITTIMA – “Come era prevedibile la chiusura delle poste centrali in Piazzale Mazzini a Massa Marittima, hanno creato disagi”.

A dirlo è il Pci Colline metallifere.

“Come cittadini abbiamo aspettato e valutato la questione, ma in questi circa venti giorni il disservizio assume proporzioni di carenza periodica che, sommati ad un alternarsi di disguidi tecnici, vanno a ricadere sul cittadino e non riescono a risolvere e a garantire un servizio agli utenti. Nulla da eccepire sui i lavori di miglioramento dell’Ufficio centrale del capoluogo, ma una pianificazione più accurata poteva evitare le lamentele dei tanti clienti, che vedono svanire una certezza consolidata. Si è potenziato con il personale l’ufficio di Corso Diaz, con l’ufficio di Valpiana reso disponibile a caricarsi la clientela, ma evidentemente questo non è sufficiente alla normalizzazione del servizio richiesto”.

“Le soluzioni da intraprendere possono essere un ulteriore potenziamento di personale presso gli uffici attualmente aperti al pubblico o un’apertura pomeridiana che vada a colmare il disagio della chiusura della Posta Centrale, nella speranza che la data della futura riapertura non subisca imprevisti e non slitti ulteriormente”.