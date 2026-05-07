MASSA MARITTIMA – “La Multiservizi del Comune entra nel Consorzio Bike privato, ma il presidente Renato Vanni era già membro del direttivo privato da mesi, come è possibile”? A chiederselo è il consigliere comunale di opposizione Paolo Mazzocco che definisce l’operazione “opaca e di dubbia legittimità“.

“Era un punto all’ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale – spiega -, si doveva votare per l’entrata o meno da parte della Multiservizi nel consorzio privato di alcuni operatori formatosi nel novembre dell’anno passato. Ho segnalato subito questa incongruità, il fatto cioè che senza l’approvazione del consiglio comunale, e che si andava a votare in quella seduta, la Multiservizi, di proprietà al cento per cento del comune, non poteva essere già nel consorzio privato addirittura fin dalla sua costituzione notarile”.

“Ma il nome del presidente della Multiservizi, Renato Vanni, appariva non solo tra i presenti all’atto, ma membro effettivo del direttivo. Ma c’è di più, la sede operativa del consorzio privato risultava essere presso la Multiservizi stessa, adiacente la farmacia comunale. Come era possibile”?

Questo il quesito posto dal consigliere Mazzocco, al quale hanno fatto seguito i consiglieri Poli e Giuliani. “Già, come era possibile che si chiedesse giustamente l’autorizzazione del consiglio di una operazione che di fatto vedeva già la Multiservizi rappresentata nel consorzio stesso attraverso il suo rappresentante legale e presidente Renato Vanni. La risposta è stata che Vanni si sarebbe presentato autonomamente e fatto mettere nel direttivo come persona privata. Ed allora, sotto quale forma avrebbe dato la disponibilità di un ufficio presso la Multiservizi stessa? Insomma, qualcosa non torna e in entrambi i casi di dubbia fattibilità”.

“Tutta questa operazione – commenta Mazzocco – meritava un approfondimento che ho chiesto ma che è stato negato per un solo voto, visto che il consigliere di maggioranza Ivan Terrosi si è astenuto, e si è proceduto a maggioranza. Il conflitto di interesse è gigantesco – conclude Mazzocco – e l’operazione di dubbia legittimità visto i ruoli del presidente e rappresentante legale Renato Vanni presente in entrambe le parti senza passaggio in aula”.