MONTEMERANO – Omaggio alla tomba del partigiano Giovanni Conti. Questa mattina l’Anpi di Montemerano rende omaggio prima a Conti, poi al cippo di Murci, eretto nel luogo dove fu ucciso Conti insieme al tenente Gino.

Originario di Montemerano, Giovanni Conti proveniva da una famiglia di lavoratori della terra (salariati agricoli o campagnoli). Rimasto orfano di padre a soli 5 anni, frequentò solo la prima elementare.

Nel 1942 fu richiamato alle armi e arruolato nell’esercito italiano per essere inviato in chissà quale fronte di guerra dove non giunse mai perché dopo l’8 settembre del 1943, come migliaia di commilitoni, cercò di tornare a casa. Racconta l’Anpi: «Quando arrivò a Montemerano pensò forse che la guerra fosse finita. Ma la pace, tanto agognata e sperata, era un’illusione: i tedeschi avevano occupato l’Italia e i fascisti della Repubblica di Salò, richiamavano alle armi i soldati sbandati e i giovani in età di leva, minacciandoli, se non si fossero presentati, di morte o deportazione nei campi di prigionia tedeschi in Germania».

«In molti, in quei giorni difficili, si trovarono davanti alla necessità di fare una scelta. Mentre qualcuno decideva (forse per costrizione) di continuare una guerra sanguinosa e terribile, che era già persa, Giovanni si unì alla banda partigiana del tenente Gino Luigi Canzanelli che operò dapprima a Montemerano, poi a Montauto ed infine a Murci. Giovannino – come lo chiamavano affettuosamente gli altri partigiani – non pensava di diventare un eroe, ma cadde combattendo, con il suo comandante, il 7 maggio 1944, nell’agguato fascista di Murci che mirava ad annientare il raggruppamento partigiano».

Il cippo di Murci, eretto nel luogo dove furono uccisi i due partigiani, è un luogo simbolo per l’antifascismo mancianese. Gli uomini della banda Canzanelli di Murci, infatti, provenivamo dalla banda di Montauto, e molti di loro, come appunto Giovanni Conti, erano mancianesi. «Non è dunque un caso che le celebrazioni al cippo si siano mantenute nel tempo grazie in primo luogo alla partecipazione e alla presenza dei partigiani mancianesi (Aldo Ricci, Leo Sbrulli, Clito Pratesi, Luigi Chiavai, Licia Bianchini, Mariella Gori, ecc.) e agli antifascisti e democratici di Manciano, come ad esempio Lilio Niccolai che ha più volte pronunciato l’orazione ufficiale al cippo. Un appuntamento al quale l’Anpi di Manciano, da quando è stata ricostituita, è sempre stata presente e partecipe».