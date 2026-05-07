GROSSETO – I ragazzi di mister Cacitti regolano l’Alberese con un punteggio tipicamente inglese, 2-0. Questo ha detto l’ingresso del girone D nella coppa Passalacqua. Risultato non del tutto aderente all’andamento del match, con il team sconfitto che avrebbe meritato la divisione dei punti.

Nel quarto d’ora iniziale il Grosseto offre possesso palla legato a manovre poco incisive, l’Alberese è attento e disposto a giocare. Al 17′ la sfida regala un pallone rasoterra senza esito dei biancorossi nel cuore dell’area piccola di Fanelli, seguito due minuti dopo da una punizione da lontano calciata da Francavilla, che cerca di sorprendere Bacci ma la mira è alta. Alla mezz’ora la gara resta bloccata , le avversarie si annullano. Il finale del tempo vede l’Alberese guadagnare terreno con maggior intraprendenza. Attilio mette alto un tiro piazzato e arriva il doppio fischio.

Stessa musica nel secondo tempo, con i primi dieci minuti in sospeso. Al 12′ Mastacchi mette in area su punizione, Solari di testa proietta una palombella maligna, che Fanelli non riesce a intercettare, 1-0. L’Alberese si scuote iniziando a costruire manovre pericolose, che culminano al 24′ quando Loreti devia nella porta sguarnita di Bacci e Galatolo sulla linea è bravo a mettere in corner di testa. Subito dopo un nuovo colpo di testa risulta pericoloso per Bacci, mira sbagliata (25′). Bacci di piede ferma il tiro di Loreti (31′), il quale replica al 33′ tirando sopra la traversa. L’arbitro concede 7′ di recupero durante i quali (52′) l’uscita di Fanelli stende in area Mastacchi. Dal dischetto Margiacchi è glaciale battendo Fanelli, 2-0.

Grosseto – Alberese 2-0 (0-0)

GROSSETO: Bacci, Niccolini (45′ st Vongher), Fiore (19′ st Vergari), Betti, Magnani, Galatolo, Zauli (29′ st Pierallini), De Dio (1′ st Solari), Mastacchi, Margiacchi, Lorenzini (36′ st Tosi). A disposizione: Galloni, Loisi, Lenzi, Fusser. All. Cacitti.

ALBERESE: Fanelli, Semplici, L. Giochi, Galasso, Francavilla, Giusti (19′ st Papini), Stefani (19′ st Francioli), Attilio (29′ st Balla), Rubegni (36′ st Falciani), Rossi (19′ st Stefanini), Loreti. A disposizione: Frullani, Venturi, Bonini, Cavero. All. M. Giochi.

ARBITRO: Stefano Giovani; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Stefano Giordano.

MARCATORI: 12′ st Solari, 52′ st (rig.) Margiacchi.

NOTE: ammoniti De Dio, Lorenzini, Solari, Pierallini, Semplici. Calci d’angolo: 4-3. Recupero: 0′ + 7.

La classifica del girone D

Grosseto 3 punti; Orbetello, Marina, Alberese 0