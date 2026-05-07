GAVORRANO – Il Consiglio comunale di Gavorrano, nella seduta di mercoledì 7 maggio, ha approvato il rendiconto di gestione 2025, da cui emerge un quadro positivo sotto il profilo finanziario e gestionale.

“Un risultato che conferma la solidità dei conti dell’ente e la capacità dell’amministrazione di programmare e gestire le risorse mantenendo gli equilibri di bilancio senza gravare sui cittadini – dicono dal Comune -. Il risultato complessivo di amministrazione ammonta a 7.300.134,09 euro, suddivisi in 6.155.289,61 euro di parte accantonata, 482.290,57 euro di parte vincolata, 17.422,91 euro destinati agli investimenti e 615.131 euro di quota disponibile. Una parte libera che potrà essere utilizzata per interventi e per rispondere alle esigenze del territorio, con particolare attenzione a sociale, scuola, cultura, patrimonio comunale e necessità delle frazioni”.

Un dato particolarmente significativo riguarda la chiusura anticipata di 19 anni del disavanzo strutturale derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, introdotto con la contabilità armonizzata. Un risultato raggiunto grazie a una gestione definita dall’amministrazione “oculata e accurata” nel corso degli ultimi anni.

Dal 2026 il Comune potrà quindi utilizzare la parte libera del risultato di amministrazione con maggiore flessibilità, intervenendo in modo più diretto sulle priorità del territorio e sui servizi rivolti alla comunità.

“Per quanto riguarda la situazione finanziaria, il Rendiconto certifica un ente in salute, capace di mantenere gli equilibri senza ricorrere ad anticipazioni di tesoreria – prosegue l’Amministrazione -. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2025 è pari a 2.699.768,50 euro. Il documento evidenzia inoltre una diminuzione significativa del Fondo crediti di dubbia esigibilità negli ultimi tre anni, elemento che testimonia gli effetti positivi dell’attività di recupero crediti portata avanti dall’amministrazione comunale”.

“Particolare attenzione è stata riservata anche al sociale. Nel corso del 2025 il Comune ha sostenuto le famiglie attraverso contributi per l’affitto, bonus destinati ai nuclei con figli disabili e progetti rivolti ai giovani e alle fasce più fragili della popolazione. Confermati inoltre i contributi alle scuole, alle associazioni e alle attività sportive”.

“Il rendiconto 2025 certifica la solidità finanziaria del Comune di Gavorrano e il lavoro svolto in questi anni con responsabilità e attenzione alla sostenibilità dei conti – dichiara il sindaco Stefania Ulivieri –. Aver chiuso con largo anticipo il disavanzo strutturale rappresenta un risultato importante che ci permetterà, già dal 2026, di avere maggiori margini di intervento per rispondere ai bisogni del territorio. Continueremo a investire sui servizi, sul sociale, sulla scuola, sulla cultura e sulle esigenze delle nostre frazioni a partire dalla viabilità e dalla manutenzione del patrimonio, mantenendo equilibrio e attenzione nella gestione delle risorse pubbliche”.