TORRE MOZZA — Tre uomini sono stati fermati dai Carabinieri del Comando di Venturina Terme nell’ambito di un’indagine legata a furti e danneggiamenti avvenuti nel parcheggio di Torre Mozza, tra Piombino e Follonica, ai danni di alcuni turisti tedeschi.

L’operazione, condotta dai militari nelle ultime ore, arriva al termine di un’attività investigativa definita “tempestiva ed efficace” dall’amministrazione comunale di Piombino. Secondo quanto emerso, i tre, originari dell’Europa dell’Est, sarebbero responsabili di furti e danni a un’autovettura parcheggiata nella zona frequentata dai visitatori della costa.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale

Il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari, e l’assessore alla Sicurezza, Gianni Fedeli, hanno espresso il proprio ringraziamento ai Carabinieri di Venturina Terme per il lavoro svolto.

“Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento ai Carabinieri del Comando di Venturina Terme per la tempestiva ed efficace indagine”, dichiarano il sindaco e l’assessore, sottolineando come il risultato sia stato possibile anche grazie all’intensificazione dei controlli contro i reati predatori attuata nelle ultime settimane.

Controlli rafforzati sul territorio

L’amministrazione comunale evidenzia inoltre il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire maggiore sicurezza sul territorio, soprattutto nelle aree turistiche maggiormente frequentate durante la stagione estiva.

“La sicurezza dei cittadini e dei visitatori resta una priorità assoluta e continueremo a lavorare in questa direzione”, concludono Ferrari e Fedeli.