ORBETELLO – Premi e riconoscimenti nella doppia trasferta dei talenti in erba della scuola Bimbinfitness. I ragazzi delle sedi di Orbetello, Grosseto ed Isola del Giglio hanno calcato il palco del l’Ariston di Sanremo e quello del teatro Cartiere Carrara di Firenze in due manifestazioni di grande livello come il Sanremo Dance Festival e Firenze & danza.

Le più piccoline della scuola si sono esibite a Firenze salendo sul podio con un secondo posto per la coreografia “Le bagnanti”, ballata da Megan Lici e Arianna Cedioli, e un terzo posto con la coreografie “Le margherite” ballata da Aurora Mazzoni, Irina Maria Moise, Arianna Cedioli e Megan Lici; conquistato anche un meraviglioso riconoscimento per il miglior costume.

I più grandi si sono esibiti in contemporanea a Sanremo conquistando un terzo posto con la coreografia “Polka vivace” ballata da Mara Isabella Zagrean e Filippo Pulci e un altro terzo piazzamento con “La sveglia birichina” ballata da Vanessa Cukari e Mara Isabella Zagrean.

Apprezzate anche le coreografie ballate dagli emozionati Leonardo Gabriele Zagrean, Jessica Cukari e Aurora Stranieri, al loro debutto ma bravi a conquistare punteggi poco al di sotto del podio.

Tutte le coreografie presentate nelle due trasferte sono state composte dall’insegnante Miranda Pastorelli, che a Firenze ha ricevuto una borsa di studio per un corso di aggiornamento al Teatro alla Scala di Milano consegnato direttamente dal critico internazionale Francesca Bernabini. Grande orgoglio per Pastorelli, che festeggia con questi successi, insieme ai suoi ragazzi, i suoi cinquant’anni di carriera.