ROCCATEDERIGHI – La Filarmonica G. Verdi, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali che si sono tenute il 18 aprile scorso.

Maurizio Minucci, al terzo mandato consecutivo come presidente e membro attivo della banda, si rimette nuovamente in gioco. “Credo di poter dare ancora molto all’associazione. Il nuovo consiglio avrà il compito di organizzare al meglio i festeggiamenti per il 150º anniversario dalla fondazione che si terrà il prossimo anno: 150 anni di banda e musica in maniera continuativa”.

“La nostra Filarmonica – prosegue Minucci – è diventata negli anni un punto di riferimento musicale del comune e non solo. La nostra scuola di musica vanta 27 iscritti per l’anno corrente, un traguardo importante per una realtà piccola come la nostra. Una scuola di musica caratterizzata da uno spirito moderno e al passo con i tempi. Così come lo è la banda con il suo repertorio fresco e fruibile a tutti“.

Confermato anche Alessio Lanforti come coordinatore didattico. Lo stesso proseguirà il buon lavoro svolto con la scuola di musica.

Davide Salvestroni, maestro della banda, si ritiene soddisfatto del lavoro svolto in tutti questi anni. “È oggettivo – dice – che la banda sia musicalmente cresciuta. Questo grazie anche ai suoi componenti che hanno intrapreso con me un percorso di crescita musicale collettiva. Grandi soddisfazioni si riportano anche con la Bandanimata, la street band interna all’associazione che negli ultimi anni sta riscuotendo successi anche fuori regione“.

Con il nuovo consiglio, oltre alle varie riconferme, è composto anche da nuovi componenti come Agnese Bartolozzi, che è stata nominata tesoriera.

Di seguito i componenti del consiglio:

Maurizio Minucci presidente

Maurizio Marini vicepresidente

Claudio Pedrini segretario

Agnese Bartolozzi tesoriera

Davide Salvestroni consigliere con delega di Maestro

Claudio Raffaelli consigliere

Stefano Baccani consigliere

Martino Salvestroni consigliere

Samuele Boscagli consigliere

Alessio Lanforti coordinatore didattico

Collegio Sindaci Revisori: Renzo Salvestroni; Rolando Vegliò e Lia Tanganelli

L’appuntamento è per il 5 luglio per il concerto d’estate a Roccatederighi. Quest’anno il tema sarà la musica popolare e la Pace, senza condizioni.