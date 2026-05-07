GROSSETO – È stato arrestato nella giornata di ieri, 6 maggio, dai Carabinieri di Grosseto un giovane straniero accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta nell’area della stazione ferroviaria, zona da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine per questioni legate alla sicurezza e per le frequenti segnalazioni di episodi di spaccio.

I militari, appostati nelle vicinanze dello scalo ferroviario già dalla tarda mattinata, avevano notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto e compiere movimenti ritenuti insoliti. Per questo motivo hanno deciso di seguirne gli spostamenti e monitorarne i comportamenti.

Nel primo pomeriggio il ragazzo ha avvicinato un uomo nei pressi della stazione, allontanandosi subito dopo. A quel punto i Carabinieri sono intervenuti, accertando che poco prima era avvenuto uno scambio di droga tra i due.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di circa 200 euro in contanti, somma ritenuta presumibile provento di precedenti cessioni di stupefacente. Per lui sono quindi scattate le manette con l’accusa di spaccio.

L’arresto è stato convalidato nelle scorse ore dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, che ha disposto la rimessa in libertà dell’indagato, imponendo però il divieto di dimora nella provincia di Grosseto.