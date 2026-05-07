ORBETELLO – Nuovo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Orbetello, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori “Puglia”, impegnati da giorni in un’ampia attività di controllo del territorio finalizzata all’individuazione e alla disarticolazione di piazze di spaccio in aree boschive della provincia di Grosseto.

Nel corso dell’operazione condotta ieri, 6 maggio, i militari hanno setacciato una vasta area collinare di circa sei chilometri quadrati, individuando un bivacco utilizzato verosimilmente per lo spaccio di stupefacenti. Sebbene la struttura non fosse presidiata al momento del blitz, sono stati rinvenuti chiari segni di una presenza recente.

Nei pressi del bivacco i Carabinieri hanno recuperato una pistola a salve priva del tappo rosso obbligatorio, una riproduzione fedele di un’arma reale e completa di caricatore e tre cartucce a salve. All’interno e nelle immediate vicinanze dell’area sono stati inoltre sequestrati un machete, circa 60 grammi di hashish, 21 grammi di cocaina, circa mille euro in contanti e alcuni gioielli, ritenuti verosimilmente utilizzati come forma di pagamento alternativa per l’acquisto di droga.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre l’area è stata completamente bonificata con la rimozione delle attrezzature utilizzate per l’allestimento del bivacco.

Le indagini proseguono per risalire ai responsabili e ricostruire la rete di riferimento dello spaccio nella zona.