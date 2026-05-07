GROSSETO – È botta e risposta tra Mirella Pastorelli, presidente del Comitato pastori d’Italia e Simone Rusci presidente del Parco della Maremma.

Pastorelli ha segnalato un nuovo attacco che, secondo quanto riferito, sarebbe avvenuto in pieno giorno: «Questo accresce l’insicurezza di chi vive e lavora in campagna e di chi frequenta i sentieri per passeggiare» ha detto.

Ma a questa ricostruzione ribatte il presidente Rusci che non solo smentisce che l’attacco sia avvenuto all’interno del Parco della Maremma, ma ritiene «inaccettabili le accuse di Pastorelli sul presunto pericolo per i visitatori: stiamo valutando di procedere per vie legali» ha aggiunto.

Di seguito le due posizioni.

Mirella Pastorelli:

«Ieri 6 maggio, tra le ore 11 e le 12, un lupo ha attaccato il gregge dei fratelli Serra mentre pascolava in uno spazio aperto di proprietà degli allevatori all’interno del Parco della Maremma (nella foto il canide ripreso dall’allevatore). L’episodio è avvenuto alla presenza dell’allevatore e dei cani da guardiania, misure fondamentali per la tutela ma spesso non capaci di fermare la ferocia dei carnivori. Una pecora è stata predata e riporta ferite tali da renderne difficile il recupero».

«Il fatto che l’attacco sia avvenuto in pieno giorno è un segnale preoccupante. Il lupo non preda più solo di notte, ma ha cambiato abitudini. Questo accresce l’insicurezza di chi vive e lavora in campagna e di chi frequenta i sentieri per passeggiare».

«I danni non sono solo quelli del capo ucciso – dichiarano i fratelli Serra -. Lo spavento ha fatto disperdere parte del gregge. Alcune pecore erano così terrorizzate che non riuscivamo a trovarle. Ora quelle non produrranno più latte. È un danno diretto e indiretto che mette a rischio l’intero comparto»

La presidente segnala «un aumento degli attacchi all’azienda dei fratelli Serra, negli ultimi mesi e,denuncia una situazione che si aggrava giorno dopo giorno, con un numero elevato di lupi e una crescente difficoltà a trovare prede selvatiche. Gli allevatori necessitano di interventi concreti: chiediamo di accelerare le procedure per il prelievo dove il numero di esemplari risulta eccessivo, e che siano garantiti risarcimenti adeguati per i danni effettivamente subiti, e sia consentita la difesa del patrimonio zootecnico nei casi di predazione accertata».

L’ennesimo episodio, secondo Pastorelli, «dimostra i rischi legati all’eventuale ampliamento dei confini del parco, che avvicinerebbe ulteriormente i predatori ai centri abitati. Basta rinvii e calcoli politici. Chi ha il dovere di tutelare il lavoro, la sicurezza dei cittadini e l’equilibrio ambientale deve agire ora, senza se e senza ma. Se il numero dei lupi è fuori controllo, si proceda al prelievo per riportare l’equilibrio. Non è più tempo di dibattiti ideologici: servono scelte concrete per proteggere persone, animali e imprese».

Simone Rusci:

«Siamo dispiaciuti di apprendere di un nuovo attacco predatorio, il terzo in due anni, ai danni dell’allevamento Serra. È piuttosto evidente come la frequenza di fenomeni di questo tipo a danno di una stessa azienda rappresenti una criticità specifica e puntuale riconducibile a carenze nel sistema di dissuasione e protezione attiva e passiva che oggi sono necessari per difendere il gregge, sia nelle aree protette che fuori da queste. Occorre, inoltre, sottolineare che l’attacco non è avvenuto ad Alberese, all’interno del Parco, ma a Talamone, in una zona che non rientra negli attuali confini dell’area protetta» commenta Simone Rusci.

«Riteniamo invece molto grave l’affermazione della presidente del Comitato, Mirella Pastorelli, che parla di un pericolo per i visitatori del Parco che frequentano l’area protetta e gli itinerari”, continua Simone Rusci. “Non ci sono pericoli per i visitatori e creare questo allarmismo ingiustificato è un comportamento irresponsabile. Per questo, il Parco sta verificando la possibilità di ricorrere ad azioni legali per tutelare l’immagine dell’ente. Le dichiarazioni di Pastorelli, oltre ad essere pretestuose, sono dettate da una scarsa conoscenza della situazione o da informazioni parziali e confuse. Abbiamo più volte dimostrato, con dati scientifici, che la presenza del lupo non rappresenta un pericolo per le persone e il monitoraggio che svolgiamo sul territorio è puntuale: è quindi inaccettabile che il lavoro di tante professionalità diverse venga denigrato da illazioni del genere».

«L’attacco, che è avvenuto, come precisato, fuori dall’area protetta, non è purtroppo il primo di cui è vittima l’azienda, proprio a conferma del fatto che le azioni di protezione attuate sono deboli e non rispondono alle indicazioni di tutela che, in molte altre aziende, vengono applicate e che, di fatto, proteggono le greggi. I cani da guardiania, per fare un esempio, devono essere adeguatamente addestrati e le recinzioni devo rispondere a requisiti precisi e specifici. Abbiamo più volte – continua Rusci – reso nota la nostra disponibilità a valutare, insieme agli allevamenti del territorio, le situazioni e le strategie adottate, per verificare cosa ci sia da migliorare e nell’ottica di poter dare il nostro contributo alla tutela del bestiame: l’azienda Serra non ha mai fatto ricorso al nostro supporto tecnico».

Infine, una precisazione sul progetto di espansione del Parco: «Non esiste nessun legame- conclude il presidente Rusci – tra il progetto di espansione del Parco e l’espansione dell’area del lupo e non esiste nessun nesso tra i recenti eventi predatori dichiarati e il progetto».