GROSSETO – “Il Governo Meloni boccia un nuovo ordine del giorno sulla progettazione dell’Alta velocità e Alta capacità ferroviaria lungo la dorsale tirrenica, sconfessando clamorosamente quanto il Parlamento aveva già approvato solo pochi mesi fa”. A dirlo in una nota congiunta sono i deputati Dem Marco Simiani, Paola De Micheli, Andrea Casu, Valentina Ghio e Alberto Pandolfo in merito al loro atto al Decreto Infrastrutture respinto dall’aula di Montecitorio.

“È un fatto politico grave e inaccettabile – proseguono -: il 20 dicembre 2024 l’Aula di Montecitorio aveva infatti accolto, con il via libera dello stesso esecutivo, un impegno preciso per finanziare e realizzare gli interventi necessari sulla Tirrenica ferroviaria. Oggi invece la maggioranza fa marcia indietro sugli impegni assunti davanti al Paese. Va ricordato che l’opera era stata introdotta tra gli interventi prioritari nel Def (Documento di economia e finanza) sia nel 2021 che nel 2022 dal governo ‘Giallorosso’ per poi essere cancellata dalla destra nel 2023”.

“Parliamo di un’infrastruttura strategica per la mobilità, per il sistema dei porti, per la competitività delle imprese e per la coesione territoriale di tutto il versante tirrenico. Dopo mesi di propaganda sulle grandi opere, il governo dimostra ancora una volta di non avere alcuna visione concreta per il futuro del Paese e penalizza territori che attendono risposte da decenni – concludono i deputati -. La verità è semplice: anche sulla Tirrenica ferroviaria la destra ha illuso cittadini, imprese e amministrazioni locali. Continueremo a incalzare l’esecutivo affinché rispetti gli impegni già votati dal Parlamento”.