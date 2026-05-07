GROSSETO – La stagione irrigua per l’agricoltura in Maremma è iniziata e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha dato ufficialmente il via all’erogazione di acqua nell’impianto consortile alla Steccaia.

(Nella foto risaie in fase di allagamento e idrante in funzione)

Fin dall’insediamento della nuova assemblea presieduta da Federico Vanni, l’irrigazione è diventata una priorità dell’ente e il Consorzio ha sempre cercato di rispondere con prontezza alle esigenze delle aziende agricole locali. L’apertura del sistema irriguo consortile, che serve una superficie di 3.600 ettari distribuendo circa 5 milioni di metri cubi, ha visto una fondamentale anteprima intorno al 20 aprile, quando gli idranti sono stati aperti in anticipo per permettere ai produttori di pomodoro di procedere con i trapianti, garantendo l’acqua necessaria al terreno in una fase delicatissima del ciclo colturale.

Dal 4 maggio l’operatività è progressivamente aumentata fino all’apertura dei 32 comizi, con i tecnici del Cb6 impegnati nel monitoraggio costante della rete. Nonostante la complessità del sistema sul quale sono in corso interventi di ammodernamento, fondamentali per ottimizzare l’uso della risorsa idrica, i primi riscontri sono estremamente positivi per Cb6.

«L’acqua c’è e il sistema sta rispondendo bene – spiega il presidente Federico Vanni –. Le uniche criticità riscontrate riguardano due lievi perdite, già individuate e in fase di risoluzione, mentre le valvole e le infrastrutture di distribuzione stanno garantendo un flusso regolare».

Per migliorare il servizio, l’ente ha introdotto anche innovazioni sul fronte della comunicazione: oltre al monitoraggio tecnico, è stato attivato un filo diretto con gli agricoltori attraverso canali digitali dedicati, per segnalare in tempo reale lo stato dell’erogazione e gestire tempestivamente ogni necessità. Soddisfazione è stata espressa da Ariane Lotti, presidente della commissione pianificazione, ambiente e irrigazione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: «L’apertura anticipata per i pomodori dimostra la capacità del Consorzio di ascoltare il territorio e adattarsi alle esigenze reali delle aziende – afferma –. È la conferma che la nostra struttura sta lavorando con grande impegno. L’obiettivo resta quello di garantire un servizio efficiente e una comunicazione sempre più trasparente con gli utenti, affinché l’irrigazione collettiva del Consorzio possa rappresentare un punto di forza dell’agricoltura in Maremma».

Mentre il servizio alla Steccaia procede a pieno ritmo, il Consorzio continua a monitorare anche i parametri di qualità della risorsa, con l’installazione di nuovi strumenti di controllo come i torbidimetri, per assicurare che l’acqua destinata ai campi rispetti sempre gli standard necessari per le eccellenze agricole della Maremma.