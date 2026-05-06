Foto di repertorio

GROSSETO – Prosegue la corsa al titolo italiano dei pesi piuma del pugile Halit Eryilmaz della Fight Gym Grosseto, allenato da Raffaele D’Amico con procuratore Graziano Loreni. Venerdì 15 maggio l’imbattuto pugile grossetano di origine turca che da professionista ha effettuato sette incontri tutti vinti di cui due prima del limite, sarà impegnato a Maddaloni in provincia di Caserta, contro il forte pugile della Tanzania Tasha Mjuai che nei suoi quaranta incontri con diciotto vittorie ha incontrato i migliori pugili nazionali e mondiali.

Il match è stato inserito nel programma che la Promo Boxe della Famiglia Loreni ha allestito al Pala Angioni Caliendo della cittadina campana con al centro il titolo italiano dei Superwelter Aiello e Magrì e non sarà certo l’ultimo per il grossetano già campione italiano dilettanti prima di cimentarsi nella disputa della corona italiana che comunque dovrebbe essere definito in tempi brevi dalla Federazione Pugilistica visto la decadenza dal titolo dell’attuale detentore.