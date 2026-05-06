ORBETELLO – “In merito alla variazione di bilancio recentemente approvata dal Comune di Orbetello e presentata dal sindaco Andrea Casamenti, riteniamo necessario riportare il confronto su un piano di analisi tecnica e amministrativa, al di là della narrazione meramente comunicativa”.

A dirlo sono i Giovani democratici zona sud Costa d’Argento.

“La variazione di bilancio, pari a 4,7 milioni di euro, deriva dallo sblocco di risorse conseguente all’approvazione del rendiconto 2025 e si articola, come noto, tra parte corrente e parte in conto capitale. Si tratta quindi, in larga parte, di risorse non strutturali, la cui disponibilità è legata a dinamiche contabili e non a una crescita stabile delle entrate dell’ente. Questo elemento, volutamente omesso nella comunicazione politica dell’amministrazione, rappresenta invece un punto centrale ai fini della sostenibilità futura delle politiche pubbliche. Nel merito della distribuzione delle risorse emergono criticità evidenti”.

“Una quota rilevante – oltre 1,2 milioni di euro – è destinata alla manutenzione stradale e alla segnaletica. Si tratta di interventi necessari, ma che evidenziano un dato politico al quale siamo ormai tristemente abituati: l’amministrazione interviene in modo massiccio solo a fronte di carenze manutentive pregresse, senza una programmazione ordinaria efficace. In termini di contabilità pubblica, questo segnala una debolezza nella gestione della spesa corrente e nella pianificazione pluriennale.”

“Analogamente, gli interventi sul decoro urbano e sul verde pubblico – circa 115 mila euro per servizi di pulizia dedicati e ulteriori stanziamenti marginali – appaiono frammentati e non inseriti in un piano organico di gestione del territorio. La distinzione tra spesa per servizi continuativi e investimenti strutturali resta infatti poco chiara”.

“Sul piano degli investimenti, si registrano interventi puntuali: 120 mila euro per il giardino della scuola di Neghelli, 365 mila euro per il palazzetto dello sport, 500 mila euro per la viabilità di Case Brancazzi. Tuttavia, tali opere risultano scollegate da un documento strategico complessivo (quale un aggiornamento coerente del Dup), configurandosi come interventi episodici piuttosto che come parte di una politica pubblica integrata.”

“Particolarmente significativa è la scelta di destinare circa 400 mila euro ad attività culturali ed eventi. In assenza di un piano industriale del turismo o di indicatori di impatto economico, questa voce di spesa rischia di configurarsi come investimento a bassa produttività amministrativa, con effetti limitati (ad essere ottimisti!) nel medio-lungo periodo”.

“Sul versante sociale, si segnala lo stanziamento di circa 70 mila euro per l’integrazione dei canoni di locazione, misura resa necessaria dalla riduzione dei trasferimenti regionali. Questo dato evidenzia una criticità più ampia: il Comune interviene in modo compensativo, senza però attivare politiche strutturali sul disagio abitativo.

Nel complesso, la variazione di bilancio appare come un’operazione di riallocazione di risorse, priva di una chiara gerarchia di priorità e soprattutto di una visione strategica di sviluppo del territorio. La logica prevalente è quella dell’intervento settoriale e frammentato, più funzionale alla comunicazione politica che alla costruzione di politiche pubbliche efficaci.”

“Riteniamo che un’amministrazione responsabile debba invece fondare la propria azione su una programmazione pluriennale coerente; una distinzione chiara tra spesa strutturale e straordinaria; la definizione di indicatori di risultato; trasparenza nella composizione delle entrate. Per queste ragioni, come Giovani democratici Zona Sud – Costa d’Argento, esprimiamo forte preoccupazione per un’impostazione amministrativa che continua a privilegiare l’annuncio rispetto alla pianificazione.”