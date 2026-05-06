SCARLINO – Sono stati i Vigili del fuoco ad estrarrev dalle lamiere il corpo senza vita di Fatmir Hoxha, l’uomo di 56 anni morto questa mattina in un incidente stradale sulle Collacchie, all’altezza di Cala Violina, tra Castigliuone della Pescaia e Scarlino. Tre le auto interessate dallo scontro.

Come fanno sapere i Vigili del fuoco le operazioni di recupero della persona deceduta si sono rivelate particolarmente complesse, a causa delle condizioni del veicolo.

La seconda persona ferita, un uomo di 25 anni, all’arrivo dei soccorsi era già estratta dall’abitacolo da alcuni passanti. Una terza persona, in stato di shock, è stata affidata al personale sanitario e trasferita in ambulanza per accertamenti.

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