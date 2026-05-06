PIAN D’ALMA – Aggiornamento ore 9.15: Aveva 56 anni l’uomo morto nell’incidente avvenuto questa mattina, alle 7.26, sulla strada delle Collacchie, nel comune di Scarlino. C’è anche un altro ferito: un uomo di 25 anni che è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sul posto ambulanze della Croce rossa di Follonica, Croce rossa di Castiglione della Pescaia, automedica di Grosseto, Pegaso 2, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

News ore 8.49: Tragico incidente questa mattina sulla strada provinciale delle Collacchie nelle prime ore di oggi, 6 maggio, all’altezza di Cala Violina. Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita sul colpo.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, sarebbero tre i veicoli coinvolti nello scontro. La vittima, un operaio impiegato in un’azienda della zona di Punta Ala, non ha avuto scampo a causa della violenza dell’impatto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i vigili del fuoco, diverse ambulanze del servizio sanitario e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con blocco della circolazione a partire dalla zona del Puntone, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Notizia in aggiornamento