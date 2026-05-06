GROSSETO – Il Big Mat Bsc torna a giocare a Grosseto. Dopo le due trasferte di San Marino e Macerata, i ragazzi del manager Enrico Vecchi sfideranno sabato 9 maggio il Palfinger Reggio Emilia, allo stadio Roberto Jannella. “La squadra sta bene – ha commentato Enrico Vecchi (nella foto di Noemy Lettieri) -, nonostante le defezioni di Sireus e Marucci. Crediamo di poter fare due buone gare, provando a imporre il nostro baseball e a risalire la classifica”.

I due match si giocheranno alle ore 15 e alle 20. Tra i convocati ci sarà anche il neoacquisto Freddy Miguel Noguera, l’utility classe ’91 che ha già indossato le maglie del Bbc Grosseto e dell’Hotsand Macerata. L’italovenezuelano prenderà il posto di Heredia, costretto quest’ultimo a lasciare il gruppo per infortunio e già rientrato in Spagna. Nell’ultima stagione Noguera, con la maglia maceratese, ha registrato i seguenti numeri: 128 AB, 21 R, 34 H, 2 2B, 14 RBI, 13 BB, 30 SO e .266 AVG.

Il Big Mat Bsc Grosseto proverà a imporsi contro il roster emiliano, attualmente fanalino di coda nel Girone B con due vittorie e sei sconfitte. “Invitiamo tutti i nostri tifosi a sostenerci – conclude Vecchi -. È sempre bello poter giocare in casa con il supporto di tutti coloro che vogliono bene ai nostri colori e a questo sport”.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.