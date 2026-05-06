GROSSETO. A distanza di 24 ore dall’inaugurazione la nuova bretella è ancora chiusa. Dopo il taglio del nastro con tanto di foto e piccolo buffet per festeggiare la fine di una lunga attesa e anche la realizzazione di un’opera, ritenuta molto importante soprattutto per il mondo produttivo grossetano e per le imprese che gravitano nella zona industriale nord della città, la strada resta chiusa al traffico.

Ancora non è chiaro perché la bretella dopo l’inaugurazione sia rimasta chiusa, qualcosa non ha funzionato nella burocrazia e soprattutto nell’organizzazione della cerimonia di inaugurazione che evidentemente è stata programmata quando ancora non c’era la certezza di poter aprire la strada.

Eppure tutto sembrerebbe pronto come ha detto ieri mattina il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e come hanno confermato anche gli assessori presenti.

Che senso ha avuto informare con la stampa tutti i cittadini nella giornata di ieri se poi la strada resta chiusa. Un pasticcio che speriamo possa essere risolto presto e che possa servire per evitarne altri nei prossimi mesi, quando le inaugurazioni, complice la conclusione del Pnrr, dovrebbero essere diverse.