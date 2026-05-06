GROSSETO – Dopo mesi di lavoro intenso, sacrifici e crescita, gli Under 16 del Maremma Social Rugby sono pronti a vivere il loro esordio ufficiale in un campionato FIR. Un traguardo importante per una realtà giovane ma già profondamente radicata nel territorio e nei suoi valori.

Nata il 25 aprile del 2023, la società si è distinta fin da subito per una missione chiara: promuovere socialità e benessere psicofisico attraverso la pratica sportiva gratuita. Da Settembre la decisione di partire anche con i corsi che hanno registrato un’ottima partecipazione, in particolare tra i ragazzi dai 14 anni in su, molti dei quali coinvolti nei progetti scolastici contro il burnout sportivo promossi negli anni dall’associazione stessa. Giovani provenienti da contesti diversi, accomunati dalla voglia di rimettersi in gioco dopo aver abbandonato lo sport.

Proprio per garantire una preparazione adeguata, la società ha scelto di non partecipare ai campionati invernali, concentrandosi sullo sviluppo fisico e sullo spirito di squadra. Ora il gruppo è pronto, e l’occasione per mettersi alla prova è il mini campionato interregionale di rugby seven.

La prima giornata si terrà il 10 maggio a Prato e vedrà la partecipazione di sei squadre: oltre al Maremma Social Rugby, scenderanno in campo due formazioni di La Spezia, i Titani Rugby, il Florentia Rugby, i Cavalieri Union e il Valdarno Rugby. Squadre esperte, già rodate nei campionati invernali di rugby a 15, che rappresenteranno un banco di prova significativo per i giovani maremmani.

“Ci prepariamo con attenzione e serenità – racconta l’allenatore Simone Pieri –. Abbiamo organizzato una settimana intensa tra allenamenti e attività di team building”. Il programma prevede sedute lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19, poi la partenza per Misano Adriatico, dove dall’8 al 10 maggio i ragazzi parteciperanno alla manifestazione “Champions Together”, organizzata dalle PGS (polisportive giovanili salesiane) in collaborazione con il CONI. Un’esperienza multisportiva che coinvolgerà centinaia di giovani. Infine, domenica mattina, la partenza per Prato per l’esordio ufficiale.

Il progetto è stato reso possibile grazie al sostegno di numerosi privati, ai proventi del beach rugby e soprattutto al supporto dell’amministrazione provinciale e del suo ufficio scolastico, che ha messo a disposizione gratuitamente lo spazio ex baseball nella cittadella dello studente per svolgere le attività sportive con gli studenti. Fondamentale anche il contributo delle PGS che con il suo presidente Matteo Di Marzo che hanno sempre creduto nella nostra mission e sono da sempre al fianco dell’associazione , sottolinea il presidente Giampiero De Michele.