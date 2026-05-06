GROSSETO – Sconfitta di misura per il Campagnatico Arcille, matricola della coppa Passalacqua, superato 1-0 dall’Atletico Maremma. Determinante Matteo Lorenzini, cinico e abile a trasformare al 36′ della ripresa un tiro piazzato nel gol del successo. Approfondire se il risultato sia giusto o meno è una operazione complicata, un percorso arzigogolato, senza apprezzabili conclusioni. Il succo è che i rossi di mister Russo, malgrado una partita contratta, hanno segnato, quelli del collega Cocciolo, a dispetto di una prestazione positiva, non ci sono riusciti.

La mezz’ora iniziale parla di un Campagnatico Arcille spigliato e deciso tenere a lungo l’iniziativa, di un’Alta Maremma frenata e limitata. Le rare situazioni pericolose costruite dai blu non portano a nulla come le conclusioni risultate sempre fuori bersaglio. Sul versante opposto le maglie rosse faticano a dialogare subendo la pressione avversaria.

La ripresa accentua il quadro. Il Campagnatico Arcille tiene il campo sotto controllo mettendo Scivola al lavoro tra i pali e raggranellando solamente due corner consecutivi. In generale regna poca precisione, a volte troppa frenesia. In un capovolgimento di fronte l’Alta Maremma guadagna un calcio di punizione fuori area defilata sulla sinistra rispetto al portiere. Lorenzini batte preciso, l’area di porta è affollata, la palla sbuca dalla foresta, Scivola è in leggero ritardo, parabola che si spegne in fondo alla rete, è il 36′ e i rossi passano in vantaggio.

I blu riprendono a macinare gioco, producendo il massimo sforzo ma il tempo scade sotto forma del triplice fischio.

Atletico Maremma – Campagnatico Arcille 1-0 (0-0)

ATLETICO MAREMMA: Scivola, Itri, Angeli (12′ st Schiano), Lorenzini, Brillo, Ciccioni (30′ st Vita), Accolla, Lettieri, Alvarez (45′ st Adamo), Russo (12′ st Pennacchi), Uccelletti. A disposizione: Di Sorte, Berti, Galatolo, Deficienti. All. Russo.

CAMPAGNATICO ARCILLE: Cipriani, Pinotti (43′ Venturacci), Arzilli, Morello, Biondi (16′ st Severini), Venturelli, F. Mariottini (33′ st Gargani), Rosati, Vincelli (28′ st Crescente), Tiberi, Angelini. A disposizione: Santolini, Galli, M. Mariottini, Bensi, Biagioni. All. Cocciolo.

ARBITRO: Raffaele Lampedusa; 1° assistente Davide Lampedusa, 2° assistente Gabriele Vagheggini.

MARCATORE: 36′ st Lorenzini.

NOTE: ammoniti Lorenzini, Uccelletti, Morello, Tiberi. Calci d’angolo: 2-4. Recupero: 1′ + 4′.

Risultati girone C

Venturina-Belvedere 2-1

Atletico Maremma-Campagnatico Arcille 1-0

Classifica

Venturina, Atletico Maremma 3 punti; Belvedere, Campagnatico Arcille 0