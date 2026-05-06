GROSSETO – La federazione provinciale di Grosseto del Partito della Rifondazione Comunista informa che sabato 9 maggio alle 9.30, presso la propria sede di Viale Europa 63/65, sarà presente il segretario nazionale Maurizio Acerbo per presentare il documento votato nell’ultimo comitato politico nazionale “Per un fronte costituzionale, democratico e antifascista per battere la Meloni alle prossime elezioni politiche”.

“L’incontro – dicono gli organizzatori – è aperto ad iscritti, simpatizzanti e a chi sia interessato a conoscere la posizione di un partito come il nostro che ha un radicamento storico su tutto il territorio nazionale. La nostra proposta politica è rivolta innanzitutto al popolo che ha votato No e che è sceso in piazza nell’ultimo anno, contro le guerre, il genocidio e le politiche antipopolari e antidemocratiche del Governo”.

“La difesa e l’attuazione della Costituzione implicano un programma di pace, disarmo e di giustizia sociale. Riteniamo che sia necessario tornare ad essere riferimento di una parte della società italiana, nell’opposizione sociale e politica, nel movimento contro la guerra, il riarmo e l’imperialismo. Di tutto ciò parleremo sabato mattina e chi è interessato ad ascoltare sarà il benvenuto”.