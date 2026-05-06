SCARLINO – Si chiamava Fatmir Hoxha, aveva 56 anni, l’uomo che ha perso la vita questa mattina, 6 maggio, nel tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale delle Collacchie, all’altezza di Cala Violina.

Fatmir è morto sul colpo mentre andava al lavoro in seguito a un violento scontro frontale che ha coinvolto tre auto.

L’uomo, di origini albanesi, ma da molti anni residente in Italia insieme alla sua famiglia, lascia la moglie e un figlio. Da circa cinque anni lavorava in un’azienda vivaistica della zona di Punta Ala, dove era molto conosciuto e stimato da tutti.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente tra i colleghi, molti dei quali, sotto choc, si sono precipitati immediatamente sul luogo dell’incidente. Alcuni sarebbero arrivati prima ancora dei soccorsi, perché anche loro si trovavano sulla strada per arrivare al lavoro, ma purtroppo per Fatmir non c’era già più nulla da fare.

Per l’azienda si tratta della seconda tragedia simile in pochi anni: un altro dipendente aveva perso la vita in un incidente stradale lungo la via che conduce proprio a Punta Ala, lasciando ancora oggi un ricordo doloroso.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e chiarire eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno alla famiglia di Fatmir Hoxha, colpita da una perdita improvvisa e devastante.

La strada delle Collacchie, arteria molto trafficata della zona nord della provincia di Grosseto, che collega Follonica e Castiglione della Pescaia, è da tempo al centro dell’attenzione per la frequenza di incidenti anche gravi.