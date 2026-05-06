GROSSETO – Il congresso del Partito democratico e le prossime elezioni amministrative al centro della nuova puntata de Il tempo di un caffè. Ospite Giacomo Termine, segretario provinciale uscente del Pd, che ha annunciato la sua ricandidatura alla guida del partito in una fase definita «decisiva» per il futuro politico del territorio.

«Questo congresso sarà molto importante – spiega Termine – perché oltre al rinnovo degli organismi dovrà determinare la proposta politica per le prossime amministrative, che riguarderanno comuni rilevanti come Orbetello e soprattutto Grosseto». Una scelta, quella della ricandidatura, che nasce anche dalla richiesta arrivata dal partito: «È stata una disponibilità chiesta in modo ampio e trasversale, con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza maturata in questi anni».

Nel dibattito interno non sono mancate posizioni diverse, con chi auspicava discontinuità. «Questi passaggi – sottolinea – non devono essere letti come uno scontro tra persone, ma come la costruzione di un progetto. Il confronto è utile, ma la priorità è arrivare uniti a una proposta credibile e vincente».

Lo sguardo è già rivolto alle prossime comunali. Sui possibili candidati, però, Termine mantiene una linea chiara: «I profili ci sono, anche molto competitivi, ma oggi il punto non è il nome. La priorità è costruire una base politica solida e una coalizione ampia, capace di coinvolgere anche il mondo civico e di parlare a tutta la città».

Un percorso che, come spiegato dallo stesso Termine, è già avviato insieme ad altre figure del partito, tra cui Marco Simiani, con l’obiettivo di arrivare pronti all’appuntamento elettorale con una proposta condivisa e riconoscibile.

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite. Il tempo di un caffè si chiude qui.

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020.

Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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