Foto di repertorio

GROSSETO – Tra sorprese e sfide appassionanti, i playoff del campionato di divisione regionale hanno esaurito il primo turno, gli Ottavi di finale, che hanno promosso alla fase successiva la prima (Gea Grosseto), la quarta (Valdicornia) e la quinta (Calcinaia) del girone A; la prima, la seconda e la terza (Monteroni, Poggibonsi, Galli), la sesta (Synergy) e la settima (Valdelsa) del girone B. Hanno fatto sicuramente scalpore le precoci eliminazioni di Pescia, in appena due incontri, e Libertas Lucca, che per buona parte della regular season hanno conteso ai biancorossi di Silvio Andreozzi il primato.

Sulla strada della Gea, che ha conquistato il pass per i quarti di finale con una prestazione straordinaria a spese di Asciano, c’è adesso il Basket Calcinaia, una delle quattro compagini che hanno chiuso in due incontri il primo turno. Un avversario cresciuto nel corso della stagione, che ha superato sul proprio campo Furi e compagni. Una sfida tutta da seguire, che scatterà domenica 10 alle 18 al Palasport di via Austria, per proseguire mercoledì 13 alle 21,15 a Calcinaia. Se ci sarà bisogno, la terza partita si disputerà domenica 17 alle 18 a Grosseto (foto Venezia).

La situazione.

Ottavi di finale: Gea Grosseto-Advinser Asciano 2-1 (93-55, 62-84, 101-60); Monteroni-Centro Minibasket Carrara 2-0 (84-57, 79-57); Studio Arcadia Valdicornia-Laurenziana Basket 2-1 (75-74, 51-54, 63-61); Pol. Galli San Giovanni Valdarno-Basket Donoratico 2-1 (73-70, 67-86, 78-70); Montespertoli-Basket Calcinaia 0-2 (57-69, 67-72); Paolo Nesi Poggibonsi-Lucca Sky Walkers 2-0 (69-68 80-64), Libertas Lucca, Ms Synergy San Giovanni Valdarno 1-2 (73-61, 66-95, 78-85); Cestistica Audace Pescia-Valdelsa Basket 0-2 (51-60, 71-84). Qualificate per i Quarti: Monteroni, Poggibonsi, Valdelsa, Calcinaia, Gea Grosseto, Pol. Galli S.Giovanni V., Synergy Valdarno, Studio Arcadia Valdicornia.

Il programma dei quarti di finale (da sabato 9 maggio): Gea Grosseto-Calcinaia Basket, Poggibonsi-Synergy Valdarno, Monteroni-Studio Arcadia Valdicornia, Pol. Galli S. Giovanni-Valdelsa Basket.