FOLLONICA – La città del Golfo vivrà un inizio estate da protagonista. Follonica infatti ospiterà in città Sky con la trasmissione Calciomercato L’originale, uno dei formati storici di Sky Sport, divenuto nel tempo un appuntamento cult per tutti gli appassionati della nostra Seria A e non solo.

A far intuire che qualcosa di importante bollisse in pentola ci ha pensato Guido Meda: la voce e il volto del Motomondiale, uno dei riferimenti di Sky Sport, è apparso in un post del sindaco Matteo Buoncristiani questa mattina annunciando grandi novità per l’estate 2026 a Follonica. «Follonica c’è» ha detto Guido Meda parafrasando una delle sue espressioni più famose durante i gran premi.

Tutto succederà a giugno, ma ancora i dettagli e le location non sono state svelate. Sicuramente si tratta di un momento importante per Follonica, da sempre legata allo sport, che avrà una grande visibilità a livello mediatico.