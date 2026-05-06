MANCIANO – Si è concluso martedì 5 maggio il percorso formativo “Fattore Wow“, promosso dal Comune di Manciano e rivolto agli operatori del territorio con l’obiettivo di rafforzare la qualità dell’accoglienza e dei servizi. L’iniziativa ha coinvolto attività ricettive, esercizi commerciali e realtà a contatto con il pubblico, offrendo strumenti concreti per migliorare la relazione con residenti e visitatori.

Articolato in più incontri, il progetto ha approfondito temi centrali per lo sviluppo turistico e la competitività locale: comunicazione, gestione delle relazioni, attenzione al cliente, inclusività e sostenibilità. Un percorso pensato per sostenere le imprese locali e accompagnarle in un processo di crescita che valorizza il territorio attraverso la qualità dell’esperienza offerta.

«Ringrazio Miles Furnell per la professionalità e la capacità di trasmettere contenuti utili e immediatamente applicabili – dichiara l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi –. Un grazie va anche agli uffici comunali che hanno seguito l’organizzazione del progetto e a tutti i partecipanti che hanno scelto di mettersi in gioco. Investire sulla formazione significa sostenere le nostre imprese e rafforzare la ricettività del territorio, migliorando l’accoglienza e la qualità complessiva dei servizi. Chi vive e lavora qui è il primo vero promotore di Manciano: ogni incontro, ogni esperienza, ogni relazione contribuisce a costruire l’immagine del nostro territorio. Far sentire accolto un visitatore significa già raccontare chi siamo, ed è la condizione perché scelga di tornare. In un contesto in cui le destinazioni sono sempre più numerose e accessibili, sono l’identità e l’unicità dei luoghi a fare la differenza».