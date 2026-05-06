GROSSETO – Compleanno speciale per Giuseppe Malentacchi, colonna della Uisp di Grosseto, da decenni anima del ciclismo amatoriale, prima come coordinatore e poi come appassionato dirigente ma è anche, e soprattutto, una persona di grande cuore che tutti, dentro e fuori il comitato, stimano. Così Beppe, quando ha tagliato l’importante traguardo degli 80 anni (lo scorso 23 aprile), ha pensato di fare un regalo agli altri invece di riceverlo. Ha festeggiato prima con tutti gli amici della Uisp nella sede di viale Europa, poi con amici e familiari alla Sala Eden, il luogo migliore per lui che è un provetto ballerino.

Infine, ha dedicato un pensiero speciale a Irene Dari, la mamma grossetana che sta affrontando un complesso e coraggioso percorso dopo la malattia: “Nessun regalo per me, se qualcuno vuole fare qualcosa aiuti Irene”. Alla Uisp è stato quindi posizionato un contenitore in cui tutti hanno potuto lasciare un pensiero per Beppe e per Irene. A raccolta conclusa Malentacchi, assieme al presidente Massimo Ghizzani, ha consegnato il ricavato al babbo e al figlio di Irene: un aiuto importante per lei e un gesto significativo da parte di Beppe.