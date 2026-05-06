GROSSETO – Si è conclusa la terza edizione del prestigioso concorso Autori al centro, dedicato alla canzone d’autore nel suo format particolare con i performer in Lis, la Lingua dei segni italiana ad affiancare in scena i finalisti.

L’evento si è svolto ad Amelia in provincia di Terni, ospite di Euroschool 2026, nella splendida cornice della Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini.

A sorpresa ha stravinto il duo grossetano #104 formato da Mirco Pierattoni e Stefano Rosini, docenti di scienze motorie prestati alla didattica del sostegno nella scuola secondaria di 2° grado, entrambi con la passione per la scrittura musicale. Hanno riportato a Grosseto il 1° posto nel concorso generale, il premio come Migliori Autori Over 50, quello come Migliori Interpreti, quello per la Migliore Melodia e anche per il Miglior Testo, quest’ultimo ex aequo con Dima (Jacopo Di Marzo), cantautore maremmano di Orbetello che ha vinto anche per la categoria Under 30.

2° classificato Francesco Tiberi da Todi (Pg) e 3° posto per gloriadaicapellibiondi (Gloria Galassi) di Cesena che ha vinto anche il premio come Migliore Autrice.

La vittoria grossetana in Umbria è dunque ancora più prestigiosa perché decretata da una giuria attenta e imparziale, estranea a campanilismi provinciali, a sancire la qualità musicale cantautoriale legata a quella che ormai si può definire, a tutti gli effetti, una “scuola maremmana”.

Gli altri Autori in gara sono stati: Astor Blue (Ernesto Astorino) di Castiglione della Pescaia, vincitore Over 50 nella passata edizione del concorso. Il suo brano “In mezzo alla noia” è stato cantato da Kendra Gambelli, giovane interprete grossetana dalla voce splendida che ha narrato le riflessioni dell’autore sulla noia rifuggita da tutti ma che invece è uno spazio prezioso di silenzio e ascolto interiore. Brano tradotto in Lis da Emma Cupani.

Marinella (Maria Gabriella Fadanelli) di Roma, che ha cantato “Con i tuoi occhi vedrò”, un delicato brano che sublima il dolore più grande che una madre può provare e lo trasforma in luce da condividere. Con Laura Petrucci ed Emma Cupani in Lis.

Mon Lyre (Giulia Pini) di Perugia che con la sua “Sei ancora tu” racconta di quegli amori incompleti di cui restano frammenti eterni nella vita di ciascuno. Con Emma Cupani in Lis.

Eleonora Conti di Terni, che aveva già partecipato alla prima edizione del concorso nel 2023, vincendo come Migliore Autrice e per il Miglior Testo, ha presentato il brano “Kintsugi”, una tecnica giapponese con cui si ripara il vasellame saldando i cocci con l’oro fuso che rende così l’oggetto rotto riparato, prezioso e unico: una metafora sull’accettazione delle cicatrici dell’anima che fanno crescere e rendono migliori. Il brano è stato tradotto in Lis da Laura Petrucci. Giorgia Gambini di Borghetto Lodigiano (Lo), che aveva partecipato alla scorsa edizione del concorso vincendo come Migliore Interprete e Migliore Melodia. Il suo brano è stato “360 volte” e racconta di come la Terra gira mentre noi viviamo, soffriamo, speriamo, ci incontriamo, ci perdiamo. Ancora Laura Petrucci in Lis e infine Dima, praticamente cresciuto ad Autori al centro, visto che ha partecipato a tutte le edizioni del concorso finora e, si spera, anche in futuro. Il suo splendido brano “Molti in uno”, di tema pirandelliano, è una riflessione sul fatto che ciascuno di noi decide, in ogni circostanza, quale maschera mettere e spesso ne indossa una inconsapevolmente. Ciascuna maschera è comunque una parte di noi e come tale va amata. Emma Cupani è ormai la traduttrice Lis “ufficiale” di Dima anche in diversi dei suoi concerti e insieme sono veramente belli e intensi da vedere perché si percepisce bene un’interazione e una sincronia di lunga data che è anche ormai confidenza personale e amicizia.

Gloriadaicapellibiondi, la terza classificata e Migliore Autrice, ha cantato l’emozionante “Nomi nel mare” che racconta di come un’associazione cerchi di recuperare le identità dei migranti morti in mare per consentire alle famiglie la chiusura del ciclo del lutto. La sua canzone è stata interpretata in Lis da Laura Petrucci.

Il secondo classificato, Francesco Tiberi, ha cantato la sua “Orologi fermi”, un brano testualmente e musicalmente meraviglioso, interpretato magistralmente e che parla di Alzheimer, di ricordi che svaniscono e di volti che diventano estranei, compreso il proprio riflesso nello specchio. Con Laura Petrucci in Lis.

Ma “Slow life” degli #104 ha veramente strabiliato i giudici e la platea anche grazie all’apporto della band formata da Andrea Panconi alla batteria, Flavio Mazzini, chitarra elettrica e voce, Damiano Galli alla chitarra basso e Cristina Baccini, voce, che hanno aggiunto gran valore alla performance con un sound rockettaro davvero di qualità. Il brano è un invito a riprendersi il proprio tempo fermandosi ogni tanto invece di rincorrere sempre attimi che poi non torneranno. Un messaggio profondo con una melodia leggera, in un contrasto vincente che invita a rallentare, respirare e ricordarsi che il tempo ci appartiene.

Il tutto amplificato ancora di più dalla versione in Lingua dei segni ideata e realizzata da Laura Petrucci ed Emma Cupani, splendide mediatrici Lis che hanno aggiunto un’immagine anche coreografica ad ogni parola dei testi presentati in concorso, consentendo finanche al pubblico e alla giuria di udenti di apprezzarne ogni sfumatura. Splendidi poi anche tutti gli autori che hanno voluto imparare parte dei loro testi in Lis per segnarli, mentre cantavano in gara, in sincronia con le loro performer, Laura ed Emma.

In mostra “Trame di Mito” nell’auditorium della Comunità per le opere di Luisa Bovani, originalissima autrice figurativa ormai di spicco nel panorama italiano, con Autori al centro fin dalla sua prima edizione. Luisa ha una tecnica unica che unisce pittura, fotografia e ricamo in maniera personalissima per le sue opere tutte da toccare ma col vetro sul retro per osservare i nodi e gli intrecci di colore del filo che usa magistralmente per dare risalto ad alcuni particolari o per mostrare la sua visione di mani e volti creati con esso. Un filo d’amore il suo, che unisce e accomuna.

Ancora da Grosseto è arrivata anche la giovane attrice, sceneggiatrice e regista Sendy Giamattei che ha mostrato a tutto il pubblico presente i suoi short-documentary “Qualcosa da raccontare” e “Non è colpa tua” realizzati per raccontare la sua esperienza e visione del bullismo e della violenza sulle donne.

La Comunità Incontro è stata anche palcoscenico per la prima presentazione nazionale del libro “Le voci di Autori al centro e storie dal Festival” (Innocenti Editore), nato da un’idea della scrittrice Raffaella Gambardella e scritto a quattro mani con Anna Del Vacchio, ideatrice del format di cui cura anche la direzione artistica. Le storie dei finalisti raccontate da loro stessi e i testi delle loro canzoni, la visione di Raffaella e quella di Anna danno, di ciascuno di loro, un’immagine più ampia che supera la semplice biografia. In aggiunta a ciò, sul sito dell’Editore Innocenti, nella pagina dedicata al libro, un tasto apposito consente l’accesso ad altre foto, notizie e contatti social di ogni autore. La copertina, così come molte foto degli autori citati all’interno del volume, sono di Nunzio Garanti di Backstage Arte. Il libro, promosso dall’Aps Movida, ha il patrocinio della Provincia di Grosseto e della Sezione Provinciale dell’Ens (Ente Nazionale Sordi) di Grosseto.

Un altro ospite di prestigio ad Amelia e da sempre legato ad Autori al centro, è stato il poeta Fabrizio Pistolesi che ha presentato anche qui il suo nuovo volume di versi “Il colore dei giorni” (Bertoni Editore). I suoi versi letti su questo palco hanno avuto un sapore speciale e gradito al pubblico insieme ai racconti della nascita di ciascuna poesia che, come per i retroscena delle canzoni, è sempre un ascolto interessante perché mostra ancora di più l’anima del poeta. Sempre amico di Autori al centro, sul palco a presentare insieme ad Anna Del Vacchio, c’era Mario Masciullo, conduttore radiofonico di RadioOne-nonsolosuoni, media partner da sempre, che ha trasmesso in diretta l’evento a cura di Roberto Ozzino.

Ospiti durante la gara, il vincitore della passata edizione, nonché vincitore della categoria Under 25 della prima edizione, Corpoceleste (Massimo Bartolucci), che è di Terni e dunque ha giocato (quasi) in casa ed ha cantato per il pubblico in sala sia “Fuori corso”, tradotta in Lis da Laura Petrucci ed Emma Cupani, che “Acqua sotto i ponti”, tradotta da Emma Cupani, facendo commuovere tutti con la sua delicatezza vocale e le sue parole profonde.

Sempre ospite in Umbria è stata GiuliaMè (Giuliana Marinelli), interprete per un’autrice non cantante alla prima edizione di Autori al centro e che, a furia di frequentare tutti questi “autori al centro”, si è cimentata come autrice anche lei ed è venuta a presentare i suoi inediti “Fuoco su di me” e la nuovissima uscita dal titolo “Gitana”, entrambi dal sapore latino.

È interessante notare che chi ha partecipato una volta ad Autori al centro poi si ripresenta ancora e ancora ad ogni edizione, come a Sanremo, dove tutti ogni anno vogliono essere su quel palco speciale e in quello spettacolo tanto ambito: ogni anno una giuria diversa seleziona i brani in anonimo, segno che gli autori che vi (ri)partecipano creano ogni volta nuovi brani di qualità. Un buonissimo auspicio per questo festival così particolare.

Accoglienza e location splendide dunque alla Comunità Incontro in Umbria, per questa terza edizione di Autori al centro che ha visto trionfare Grosseto e la sua arte musicale, figurativa e poetica, protagoniste d’eccezione stavolta anche fuori dalla Maremma.