FOLLONICA – La città del Golfo è pronta ad accogliere l’evento di beneficenza “La vie en rose”, previsto per sabato 16 maggio al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica. In Comune la presentazione dell’iniziativa organizzata dall’associazione “Insieme in rosa” onlus, in collaborazione con Gef Gruppo Eventi Follonica.

Il programma

Dal 9 maggio al 16 maggio

Le vetrine dei negozi di Follonica si coloreranno di rosa per il sostegno all’iniziativa “La vie en rose”

16 maggio – Teatro Leopolda

Ore 16 Sala Allegri

Convegno di sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori. Ospite d’onore il professor Pierfranco Conte, direttore scientifico dell’Ospedale San Camillo di Venezia, con i medici dell’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Ore 18.00 Teatro Leopolda

Defilè di Moda “Principesse per una sera” con donne che hanno affrontato un percorso oncologico, che sfileranno in passerella con i medici dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Un defilè importante dal punto di vista simbolico, l’invito alla speranza per chi affronta un percorso oncologico e il segno della rinascita per chi ha superato la malattia. Con la partecipazione della cantante e cantautrice Valentina Toni, e dei ballerini della scuola di ballo “Odissea 2001”.

Ore 19.30

Aperitivo e buffet con “Marco One Dj”

Presenta l’evento Luca Bani.

L’ingresso (comprendente convegno, sfilata di moda e aperitivo con buffet in musica) sarà con offerta minima da 10 euro e l’incasso verrà devoluto per l’acquisto di strumentazione medica per l’ospedale Misericordia di Grosseto.

È possibile acquistare i biglietti, oltreché il giorno dell’evento, anche nei punti prevendita di Follonica: Agenzia “Primo Piano” – Aloha Beach & Restaurant – Bar Bianchi – Bar Impero – Centro Estetico Venere – Doppia Linea – Ginas – Noemi boutique – Non solo bianco – Queens abbigliamen-to – Snack Bar Cassarello – Sogni Golosi gelateria – Via Roma 1 – Vestopazzo.

Oltre al patrocinio del Comune di Follonica ed altri Comuni del territorio, hanno contribuito all’organizzazione l’Associazione Ristoranti Follonica, la Commissione Pari Opportunità di Follonica e per l’allestimento delle vetrine il Comitato Carnevale di Follonica ed il Centro commerciale naturale “La Dolce Vita”.

“È un onore per la nostra città ospitare un evento di tale spessore scientifico e sociale come “La Vie en Rose” – ha dichiarato il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani -. Insieme in Rosa si conferma ancora una volta una realtà d’eccellenza, capace di organizzare iniziative di altissimo livello che uniscono l’approfondimento medico alla solidarietà concreta. Voglio ringraziare sentitamente le volontarie per la loro instancabile attività, che ha un impatto profondo e positivo su tutto il nostro territorio ed in particolare sulla comunità di Follonica. Il mio ringraziamento va an-che all’associazione Gef Gruppo Eventi Follonica. Sostenere manifestazioni che finanziano l’acquisto di strumentazione per l’Ospedale Misericordia di Grosseto significa investire nella salute di tutti noi”.

“Il progetto ‘La vie en rose’ – sottolinea l’ideatrice dell’evento Alessandra Ceccarelli – ha preso vita grazie al supporto fondamentale dell’assessore Sandro Marrini e il sostegno dell’associazione ‘Insieme in Rosa’, con la presidente Donatella Guidi ed in particolare la referente per Follonica Alfreda Cappellini, che da subito hanno accolto con entusiasmo e reso possibile la mia idea. L’evento, oltre al tema importante della prevenzione, che verrà trattato durante il convegno, avrà come principale obiettivo la raccolta fondi per l’acquisto di strumentazione medica per l’Ospedale di Grosseto. Lo scopo è quello di permettere a tutti di potersi curare vicino a casa, evitando così di dover affrontare viaggi lunghi e dispendiosi. Con il defilè “Principessa per una sera”, verranno accesi i riflettori su un altro tema importante che riguarda chi ha già attraversato un percorso oncologico… quello di riprendere in mano la propria vita dopo la malattia e ripartire nonostante tutto. Un segno di rinascita, un modo di vedere la vita in rosa, di tornare a guardare il mondo con felicità. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione Comunale, al Gef Gruppo Eventi Follonica, all’Associazione Ristoranti Follonica per il prezioso sostegno ed alle tante associazioni che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione della manifestazione”.

Grande soddisfazione da parte dell’assessore Sandro Marrini: “La prevenzione è la nostra arma più potente e iniziative come il convegno previsto al Teatro La Leopolda, sono fondamentali per diffondere una cultura della cura e della consapevolezza. Per me è stato davvero appassionante seguire da vicino tutta la fase organizzativa di questo evento: è stato emozionante vedere così tante persone darsi da fare per questa missione, lavorando con una passione e un entusiasmo contagiosi. Un ringraziamento al Gef Gruppo Eventi Follonica, alle tante associazioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e allo straordinario lavoro svolto da “Insieme in Rosa” nel sociale, con cui riescono a trasformare il supporto ai pazienti oncologici in momenti di condivisione. Un grazie sincero per la costante attenzione rivolta alla zona di Follonica; la loro presenza capillare è un pilastro fondamentale per il benessere della nostra cittadinanza”.

“La vie en Rose”: un’iniziativa importante e concreta nel campo del sociale. Per ulteriori informazioni e modalità di prenotazione è attivo il numero telefonico 334.1415167

Nelle foto di Giorgio Paggetti alcuni momenti della presentazione in sala consiliare.