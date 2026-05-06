GROSSETO – Mercoledì 6 maggio alle 10, nell’aula magna del Polo Bianciardi in Piazza de’ Maria, si terrà il terzo incontro del progetto “A scuola di Costituzione” promosso dal Comitato per la Democrazia Costituzionale e dall’Anpi, sezione “Elvio Palazzoli” di Grosseto. Parteciperanno, in rappresentanza di questi enti, Giuseppe Corlito e Romeo Carusi.

L’incontro vedrà la partecipazione del professor Nicola Antonio Vizioli, docente di Diritto pubblico presso il Dipartimento di Studi aziendali e giuridici dell’Università di Siena. Specializzato in diritto costituzionale e pubblico, il docente insegna in vari corsi di economia e finanza e si occupa di fonti del diritto, giustizia costituzionale e diritto comparato. Il relatore è autore di studi e pubblicazioni in ambito di diritto costituzionale, pubblico, comparato e procedimenti partecipativi. Conduce da anni ricerche sulla parità di genere.

Il professor Vizioli terrà una lectio magistralis sulle conseguenze dell’articolo 2 sulla parte ordinamentale della Costituzione e sulla legislazione, temi sui quali si confronterà con le classi dei Servizi commerciali del Polo Bianciardi, del Liceo Rosmini, dell’Isis Fossombroni e del Polo liceale Aldi di Grosseto.

Nell’ambito di questo incontro le alunne e gli alunni del coro del Polo Bianciardi si esibiranno in una performance canora che valorizza le canzoni di Italo Calvino, autore che ha interpretato la Costituzione italiana come un riferimento etico e civile, riflettendo nei suoi scritti sui valori di libertà, di democrazia e di giustizia sociale.