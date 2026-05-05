GROSSETO – Il Venturina morde il proprio debutto nel girone C della 51esima Coppa Passalacqua piegando 2-1 il Belvedere. L’appuntamento metteva di fronte il team biancoceleste, abbondantemente vincitore del campionato Juniores regionali e testa di serie della coppa, e i debuttanti arancioni, sesti negli Under 19 provinciali. Le forze in gioco si sono notate nonostante la positiva prestazione del Belvedere che, a tratti, è riuscito a colmare il dislivello tecnico.

Subito Galli mette i brividi ai compagni su un pallone saponetta bagnato dalla pioggia. Il portiere del 2010 poi si rifarà sfoggiando interventi decisivi. Quindi il Venturina prende le redini: al 12′ Massini conclude largo dai 25 metri, Balassone deve chiudere su due tentativi ravvicinati (15′), l’estremo difensore del Belvedere deve reagire al 17′ distendendosi per deviare il calcio piazzato di Toninelli. Il gol è nell’aria. Massini batte bene il primo, e unico corner, in area Da Frassini è una torre, colpo di testa imperioso ed è l’1 a 0. Il raddoppio al 24′ con il bel diagonale di Caciagli è il naturale sbocco del momento. L’undici livornese è svelto, gioca di prima o al massimo con due tocchi, è aggressivo e preciso. I grossetani, comunque, sfoderano un altrettanto calcio positivo ben organizzato. Nel finire del tempo la scivolata nell’area piccola di Artino arriva con un soffio di ritardo mancando la rete.

La ripresa vive sull’alternanza. Il tiro di Toninelli del 10′ è respinto da Balassone, al 31′ gli arancioni arrivano vicinissimi a dimezzare le distanze con il colpo di testa di Gigli, al 34′ Mussio impegna severamente Galli in una respinta non facile. Gli sforzi dei ragazzi di Violi sono premiati al 46′ quando Turbanti batte Galli concludendo una azione caparbia, per il definitivo 2-1.

Venturina-Belvedere 2-1 (2-0)

VENTURINA: Galli, Camerini, Bardocci (28′ st Mezzetti), Nardi (1′ st Galbiati), Alestra, Da Frassini, Musli (13′ st Nista), Guazzini, Toninelli, Caciagli (1′ st Berrade), Massini (18′ st Priore). All. Serena.

BELVEDERE: Balassone, Cantalino (27′ st Bigoni), Tortora, Chinellato, Di Domenico, Mussio, Franchellucci (13′ st Eid), Colledan, Artino (18′ st Gigli), Esposito, Barneschi (7′ st Turbanti). A disposizione: Guadagnoli, Leoni, Tirocchi, Crispino, Cozzolino. All. Violi.

ARBITRO: Samuele Barchi; 1ª assistente Arianna Anello, 2° assistente Francesco Persiani.

MARCATORI: 18′ Da Frassini, 24′ Caciagli; 46′ st Turbanti.

NOTE: ammonito Mussio. Calci d’angolo 1-8. Recuperi: 0′ + 3′.

La classifica del girone C

Venturina 3 punti; Atletico Maremma, Campagnatico Arcille, Belvedere 0