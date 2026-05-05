FOLLONICA – “Benvenuta dottoressa Barbara Sotgia, alla quale auguro buon lavoro!”. Così il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani ha accolto il nuovo medico di famiglia che ha preso servizio in città.
“La sua professionalità è indispensabile a Follonica per andare a supporto di quei pazienti (almeno una parte) rimasti finora in attesa e senza un punto di riferimento – prosegue il sindaco -. Grazie anche a tutti gli altri professionisti in servizio, rappresentati dalla dottoressa Francesca Bondi”.
“Ricordo che il Comune di Follonica sta ristrutturando due appartamenti che saranno messi a disposizione, prevedendo un canone, dei medici di famiglia per incentivarli a prendere servizio in città”.