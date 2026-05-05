Foto di repertorio

MASSA MARITTIMA – Il campione olimpico di karate Luigi Busà sarà a Massa Marittima, domenica 10 maggio, per lo stage di karate organizzato dalla locale Asd Karate Massa Marittima alla pista Polivalente di via Gramsci, con il patrocinio del Comune e di Avis comunale. Lo stage sarà suddiviso per fasce di età: quello destinato ai bambini si terrà al mattino, alle ore 10.30 dopo i saluti istituzionali e avrà una durata di un’ora. Il pomeriggio, dalle 16 alle 18, si svolgerà lo stage per ragazzi e adulti.

Busà è una delle figure più rappresentative del karate internazionale avendo scritto una pagina importante della storia di questa disciplina conquistando la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nella categoria kumite -75 kg, in occasione della prima e unica apparizione del karate nel programma olimpico moderno.

“Ospitare un atleta del calibro di Luigi Busà è motivo di grande orgoglio per Massa Marittima. – afferma Sara Montemaggi assessora comunale allo Sport – Eventi come questo non sono solo sport, ma anche educazione, ispirazione e crescita per i nostri giovani. Ringraziamo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Karate Massa Marittima per aver organizzato questa importante iniziativa.”

“Abbiamo voluto fortemente portare a Massa Marittima un’esperienza diretta con un campione olimpico. – aggiunge Monia Polichetti, instruttore della ASD Karate Massa Marittima – L’obiettivo è trasmettere ai ragazzi non solo la tecnica del karate, ma soprattutto i valori che lo sport insegna: disciplina, rispetto, passione, concentrazione e determinazione. La risposta del territorio è stata immediatamente entusiasta. Lo stage è ovviamente aperto a tutte le società sportive. Abbiamo avuto adesioni anche da altre Regioni d’Italia, alcuni atleti raggiungeranno Massa Marittima per incontrare questo straordinario atleta. Asd Karate Massa Marittima ringrazia i commercianti che ci hanno dato una mano offrendo un contributo all’organizzazione dell’evento”.

Le iscrizioni vengono raccolte entro l’8 maggio. Per info e iscrizioni inviare un messaggio whatsApp al 339 747 9372