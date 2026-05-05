MAGLIANO IN TOSCANA – Una giornata di sport autentico, fatica e spettacolo quella che è andata in scena per il Sesto Gran Premio Magliano in Toscana. Il nuovo appuntamento con il ciclismo targato Uisp in provincia di Grosseto non ha tradito le attese, portando sulle strade della Maremma circa 80 corridori pronti a darsi battaglia su un percorso tecnico e affascinante (foto di Roberto Malarby). L’organizzazione, curata in modo impeccabile dallo Scoglio Cycling Team, ha garantito la perfetta riuscita della manifestazione. Il percorso ha offerto un finale mozzafiato: la salita verso il borgo di Magliano, con le sue pendenze severe, è stata il naturale arbitro della corsa, selezionando i più forti e regalando arrivi di grande spessore tecnico. La manifestazione non era solo una sfida isolata, ma rappresentava la settima tappa del Toscana Challenge. Nella prima batteria, riservata ai più giovani, è stato Matteo Sensi della Domestic Street Racing a imporre la legge del più forte, trionfando nell’assoluta e nella categoria EliteSP. Alle sue spalle si sono piazzati Francesco Oliboni del Team Bike Ballero e Benedetto Fattoi della Domestic Cycling Team, quest’ultimo primo tra i Master 1. La progressione finale ha visto primeggiare nei rispettivi raggruppamenti anche Niccolò Bartoli della Ciclistica Senese per la M2, Vincenzo Borzi del Vam Cycling Club per la M3 e Simone Pesi del G.S. Baglini nella M4, seguiti in top 10 da atleti come Tommaso Conforti, Ludovico Cristini, Alessandro Natale, Daniele Dainelli e Andrea Amorevoli.

La seconda partenza ha vissuto sul monologo di Aleandro Salvini dell’Ontraino GS, che ha tagliato il traguardo per primo vincendo anche la categoria M6. La fuga decisiva ha visto protagonisti anche Pierluigi Stefanini della Mtbsantamarinellaciclimontanini, primo tra i Master 7, e Camminito Capati del Team Bike Emotion. Nelle posizioni di vertice hanno trovato spazio Riccardo Rocchi della Vo2 Cycling Team, leader tra i Master 5, davanti a Michele Massa, Fabrizio Mariottini, Stefano Ferruzzi, Massimiliano Lelli, Daniele Paoli e Lucio Secciani. Tra i Master 8 il successo è andato a Francesco Garuzzo dell’Unione Ciclistica Riotorto, mentre in campo femminile la vittoria ha premiato la costanza di Marianna Paci della Ciclistica Senese.

Al termine della fatica, i protagonisti hanno raccontato le loro emozioni. Sensi ha commentato con soddisfazione la sua prova: “È stata una corsa molto impegnativa, la fuga ha preso subito il via e abbiamo collaborato. Sulla salita finale ho cercato di gestire il vantaggio e sono felice di aver centrato questo successo in una gara così bella”. Dello stesso tenore le parole di Salvini: “Il percorso era perfetto, tecnico e veloce. La salita finale a Magliano è stata davvero dura e ha fatto la differenza come previsto. Vincere qui, in una tappa del Toscana Challenge, ha un valore speciale”.

Infine, grande soddisfazione per l’organizzatore Marco Solari dello Scoglio Cycling Team: “Siamo felici della partecipazione e della qualità dei corridori. Vedere 80 partenti e questo spettacolo ci ripaga degli sforzi, visto che organizzare una gara è sempre più difficile. Magliano si conferma una sede ideale per il ciclismo di qualità. Un ringraziamento va a tutti i volontari e alle forze dell’ordine per la sicurezza, al Comune di Magliano che ci ha aiutato in tutto, alla Uisp e a Maurizio Ciolfi”.