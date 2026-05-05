CIVITELLA PAGANICO – Nell’ambito del percorso di attuazione del piano di riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Civitella Paganico, sono stati installati, sul territorio comunale, i nuovi cassonetti informatizzati, tuttora liberamente accessibili ma che, come annunciato ampiamente, andranno a breve incontro alla chiusura. Per conferire i rifiuti nei cassonetti, dunque, sarà presto necessario utilizzare la tessera 6Card, la cui distribuzione ai cittadini è partita sin dal 2024 ma che ora, nella prospettiva della chiusura dei cassonetti, dovrà subire un’ulteriore accelerazione.

Per facilitare la consegna delle 6Card, il Comune di Civitella Paganico e Sei Toscana hanno programmato un’attività di distribuzione straordinaria e invitano i cittadini, che ancora non lo abbiano fatto, a ritirare la propria tessera presso uno dei punti di consegna predisposti, secondo il seguente calendario:

• a Pari, presso i locali dell’ENAL mercoledì 6 maggio, dalle ore 16.30 alle ore 17.30

• a Casale di Pari, presso i locali delle ex Poste mercoledì 6 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 19.00

• a Paganico, presso la Casa del Fiume sabato 9 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Per ritirare la 6Card occorre presentare l’ultima bolletta TARI o un documento di identità.