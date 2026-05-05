FOLLONICA – «In merito alle recenti dichiarazioni apparse sulla stampa locale riguardanti il futuro dell’area del mercato centrale di Follonica, riteniamo necessario riportare il dibattito su un piano di concretezza e realtà, e soprattutto correttezza. L’area in questione, infatti, è lontana anni luce dall’essere un parco urbano strutturato. Si tratta oggi di uno spazio privo di una chiara identità e di una funzione definita. In questo contesto, la decisione dell’amministrazione comunale di destinarla a parcheggio rappresenta una scelta pragmatica, capace di rispondere a esigenze concrete della città, senza rinunciare a un’attenta progettazione sotto il profilo ambientale e a una visione organica e coraggiosa del centro cittadino».

Inizia così la nota con cui i tre partiti di centrodestra, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, che formano la maggioranza che governa Follonica, rivendicano la scelta di realizzare un parcheggio nell’area mercatale del Parco Centrale.

«È importante sottolineare che l’intervento previsto non comporterà una significativa impermeabilizzazione del suolo: sarà infatti utilizzata in larga parte la pavimentazione esistente, mentre il verde attuale verrà preservato con interventi minimi e puntuali, anzi dov’è possibile valorizzato e incrementato. Un approccio che dimostra come sia possibile coniugare funzionalità e rispetto dell’ambiente, evitando trasformazioni invasive.

Il progetto prevede inoltre interventi concreti in termini di mobilità sostenibile. Saranno presenti infatti due assi ciclopedonali strategici: il primo su via Massetana e il secondo lungo la Gora delle Ferriere».

«Quest’ultimo è fondamentale perché si ricongiunge con l’attraversamento verso la ciclabile di via della Pace e con il futuro parco fluviale. Questi tracciati consentiranno di mettere in connessione l’area con il centro cittadino, anche grazie all’apertura del varco nel muro magonale dell’ex Ilva, con gli impianti sportivi e con i principali luoghi di attrazione turistica. Il collegamento con la rete ciclabile esistente, in particolare con l’asse via Leopardi – via Amendola, rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità più moderna, integrata ed efficiente».

«Per quanto riguarda le osservazioni relative alla gestione delle acque meteoriche, è opportuno chiarire che il progetto è pienamente conforme alla normativa vigente. Data la presenza di un’ampia area di parcheggio le cui acque defluiscono nel torrente Petraia, a brevissima distanza dal mare, abbiamo previsto rigorose misure di sicurezza.

L’obiettivo è prevenire qualsiasi disagio legato a sversamenti accidentali di oli minerali o idrocarburi, garantendo la massima protezione dell’ambiente».

«L’amministrazione sta già ragionando, in sede di approvazione esecutiva, di inserire un sistema di raccolta e accumulo in cisterne. Questo permetterà di recuperare le acque piovane per riutilizzarle intelligentemente nell’irrigazione delle aree verdi circostanti.

Lungo il percorso ciclopedonale parallelo alla Gora, sarà previsto inoltre un incremento della presenza di verde pubblico. Questa scelta mira a valorizzare la mobilità sostenibile e a rendere più piacevole e vivibile l’esperienza urbana. Questo avverrà anche grazie a una nuova configurazione stradale che prevede l’arretramento delle corsie di marcia rispetto alla pista ciclabile, aumentando la sicurezza e il comfort di chi si sposta a piedi o in bici».

«L’utilizzo dell’area mercatale come parcheggio non rappresenta soltanto una risposta concreta alla necessità di posti auto, particolarmente sentita durante il periodo estivo, ma costituisce anche un tassello fondamentale di una visione più ampia: decongestionare il centro cittadino e creare le condizioni per una riqualificazione complessiva e più ambiziosa dell’area ex Ilva.

Riteniamo che lo sviluppo di una città debba saper coniugare sostenibilità, funzionalità e qualità della vita. Questo progetto va esattamente in questa direzione: non un “deserto meccanico”, ma un intervento equilibrato e consapevole, capace di integrare servizi, mobilità e attenzione all’ambiente».