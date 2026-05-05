ORBETELLO – Il grande motociclismo paralimpico riaccende i motori alL’Autodromo Internazionale del Mugello, dove tra i protagonisti più attesi c’è ancora una volta l’orbetellano Alex Innocenti, pronto ad affrontare la stagione 2026 con rinnovata determinazione. Il 9 e 10 maggio, all’interno del weekend del CIV Campionato Italiano Velocità, prenderà il via la nuova stagione della European Handy Bridgestone Cup e della OCTO Cup, competizioni dedicate ai piloti con disabilità organizzate da Di.Di. Diversamente Disabili (foto Vleugels).

Dopo una stagione 2025 ridotta alle sole due Wild Card, “Lo Scassato” si presenta al via con l’obiettivo di confermarsi tra i protagonisti della categoria, portando in pista non solo performance, ma anche un messaggio forte di inclusione e determinazione.

Il pilota toscano, ormai punto di riferimento del movimento paralimpico motociclistico, continua a distinguersi per la sua capacità di coniugare competitività e valore sociale, contribuendo attivamente alla diffusione del motociclismo di velocità su pista e alla promozione di uno sport accessibile con i corsi dedicati.

Il Mugello rappresenta, come sempre, un banco di prova importante: un tracciato tecnico e spettacolare dove esperienza e gestione gara faranno la differenza fin dal primo round.

Accanto a piloti affermati e numerosi nuovi ingressi, la stagione 2026 si preannuncia tra le più competitive degli ultimi anni, con un livello tecnico in costante crescita anche a livello internazionale!

Per Alex sarà l’inizio di un nuovo capitolo, con lo sguardo rivolto al campionato ma con una missione che va oltre il risultato: dimostrare, ancora una volta, che i limiti possono essere superati.