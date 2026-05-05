GROSSETO – Il maxi-intervento di Acquedotto del Fiora sulla dorsale Fiora previsto per oggi 5 maggio è stato rinviato a mercoledì 13 maggio a causa delle condizioni meteo avverse: vista la complessità degli interventi simultanei in sei diversi punti della condotta sono necessarie condizioni ottimali per garantire efficacia e sicurezza. In tale giornata saranno coinvolti un totale di 36 persone tra operatori Fiora sul campo per le manovre e gestione flussi, addetti al monitoraggio dalla sala telecontrollo e operatori delle ditte esterne.

I lavori avranno inizio alle ore 6.30: l’interruzione del flusso interesserà i serbatoi e le utenze collegate in diretta alla condotta adduttrice nei comuni di Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Scarlino, Roccastrada e nelle località Tirli, Ampio, Buriano, Vetulonia utenze ex Bonifica e Pian d’Alma nel comune di Castiglione della Pescaia. Gli interventi termineranno salvo imprevisti intorno alle ore 17: il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente nella nottata dello stesso giorno, mentre per le sole località di Scarlino e Scarlino Scalo, vista la complessità dell’intervento e la particolare orografia del territorio, il ripristino del flusso è previsto per la mattinata di giovedì 14 maggio.

Acquedotto del Fiora attiverà tutte le azioni necessarie ad annullare o mitigare il più possibile i possibili disagi derivanti dalla chiusura del flusso, tra le quali l’alimentazione dei serbatoi attraverso risorse idriche locali alternative dove disponibili. Per la località Scarlino Scalo sarà attivo un servizio di approvvigionamento alternativo con autobotte in stazionamento dalla mattina di mercoledì 13 maggio in piazza Agresti, presso il parcheggio Coop.

AdF precisa che l’interruzione interessa una condotta che adduce l’acqua ai vari serbatoi che presiedono la distribuzione all’utenza, ognuno caratterizzato da una propria capacità di compenso. Durante l’intervento, e nelle ore immediatamente successive al ripristino del servizio, si potranno inoltre verificare temporanei fenomeni di intorbidimento del flusso idrico anche nelle zone limitrofe a quelle direttamente interessate dall’interruzione.

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